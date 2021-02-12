Экс-депутат выступила с критической речью на Всебелорусском собрании

Анна Канопацкая назвала собрание «слетом победителей» и предложила отложить изменения в Конституцию до избрания легитимного состава законодателей

Фото: БелТА / РИА Новости

Экс-депутат и кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Анна Канопацкая выступила на Всебелорусском народном и заявила, что к эскалации гражданского противостояния в стране привело, в том числе, вмешательство во внутренние дела «со стороны соседних государств, в первую очередь юридических и физических лиц российской юрисдикции». Ее слова с собрания передает корреспондент РБК, она выступала из зала в статусе гостя.

«Сегодняшнее мероприятие можно назвать слетом победителей», — начала свою речь Канопацкая. «Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили», — на этих словах ее прервали аплодисменты.

Вмешательство во внутренние дела Белоруссии «со стороны соседних государств, в первую очередь юридических и физических лиц российской юрисдикции» привели к эскалации гражданского противостояния, а также имели негативные экономические последствия, которые исчисляются для страны «в миллиардах долларов», заявила Канопацкая. Ее первым предложением стало создание комиссии, которая оценит нанесенный ущерб «от указанных действий».

«Второй вопрос, который я считаю необходимым поднять, неразрывно связан с первым. Искусственно, под воздействием современных информационных технологий (в том числе и государственных структур наших восточных соседей), исторические национальные символы белорусов, поддерживаемые существенной частью нашего общества, шельмуются и дискредитируются», — заявила Канопацкая.