Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Экс-депутат выступила с критической речью на Всебелорусском собрании Политика, 00:46 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 00:25 Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние несколько лет Бизнес, 00:01 Эксперты оценили вероятность «губернаторопада» перед думскими выборами Политика, 00:00 Аналитики оценили влияние «демографического следа» пандемии на экономику Экономика, 00:00 Фернандо Алонсо попал в ДТП на велосипеде Спорт, 11 фев, 23:53 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 11 фев, 23:45 «Бавария» второй раз в истории выиграла клубный чемпионат мира по футболу Спорт, 11 фев, 23:38 В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в нападении на силовиков Общество, 11 фев, 23:31 Путин выделил более 83 млн руб. на выплаты ветеранам Севастополя Общество, 11 фев, 23:27 Коронавирус, долголетие и здоровье: советы швейцарских врачей Партнерский материал, 11 фев, 23:07 Небензя обвинил Германию и Францию в нежелании «услышать голос» Донбасса Политика, 11 фев, 23:00 Байден отменил указ Трампа, позволявший финансировать стену на границе Политика, 11 фев, 22:53 Власти потребовали у «Норникеля» ₽500 млн за пискулек, гоголей и крякв Бизнес, 11 фев, 22:47
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Экс-депутат выступила с критической речью на Всебелорусском собрании

Анна Канопацкая назвала собрание «слетом победителей» и предложила отложить изменения в Конституцию до избрания легитимного состава законодателей
Фото: БелТА / РИА Новости
Фото: БелТА / РИА Новости

Экс-депутат и кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Анна Канопацкая выступила на Всебелорусском народном и заявила, что к эскалации гражданского противостояния в стране привело, в том числе, вмешательство во внутренние дела «со стороны соседних государств, в первую очередь юридических и физических лиц российской юрисдикции». Ее слова с собрания передает корреспондент РБК, она выступала из зала в статусе гостя.

«Сегодняшнее мероприятие можно назвать слетом победителей», — начала свою речь Канопацкая. «Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили», — на этих словах ее прервали аплодисменты.

Вмешательство во внутренние дела Белоруссии «со стороны соседних государств, в первую очередь юридических и физических лиц российской юрисдикции» привели к эскалации гражданского противостояния, а также имели негативные экономические последствия, которые исчисляются для страны «в миллиардах долларов», заявила Канопацкая. Ее первым предложением стало создание комиссии, которая оценит нанесенный ущерб «от указанных действий».

Зачем собралось Всебелорусское собрание: объяснение Лукашенко. Видео
Политика

«Второй вопрос, который я считаю необходимым поднять, неразрывно связан с первым. Искусственно, под воздействием современных информационных технологий (в том числе и государственных структур наших восточных соседей), исторические национальные символы белорусов, поддерживаемые существенной частью нашего общества, шельмуются и дискредитируются», — заявила Канопацкая.

В конце января официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Анжелика Курчак сообщила, что ведомство готовит пакет документов для признания экстремистским бело-красно-белого флага, который стал символом протестов в стране. По ее словам, ведомство получило обращение от более чем 100 граждан с просьбой причислить бело-красно-белый флаг, «который в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле», к экстремистской символике и запретить его публичную демонстрацию.

Канопацкая отметила, что 2021 год объявлен годом народного единства. «Считаю, что планируемое Генпрокуратурой признание указанных символов экстремистскими не будет этому способствовать. Прошу вас сделать шаги по реальному единению, а не размежеванию нашего общества», — попросила она.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Также Канопацкая призвала до принятия амнистии освободить из-под стражи тех, кто находится сейчас под следствием за участие в акциях протеста летом и осенью прошлого года. Кроме того, экс-депутат обратила внимание на проблему легитимности и законности двух ветвей государственной власти. «При таких условиях неразумно и несвоевременно принимать изменения в основной закон нашей страны. Предлагаю отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава Палаты представителей восьмого созыва, в которых будет обеспечено широкое гражданское представительство», — заключила Канопацкая.

На этих словах у выступающей отключили микрофон и попросили соблюдать регламент выступления.

Лукашенко выставил свои условия передачи власти
Политика
Александр Лукашенко

На собрании выступал Лукашенко, который заявил о необходимости укрепления силового блока, повышения эффективности госуправления, о росте зарплат врачей и учителей, поэтапном внедрении накопительной пенсионной системы, жилищном и дорожном строительстве, планах по замене лифтов.

Он также сказал, что проект новой Конституции будет готов в течение года, в начале следующего его можно вынести на референдум.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Протестующие не согласны с переизбранием президента Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, получил более 80,% голосов. Оппозиция заявила о фальсификации результатов выборов. Европейские страны и США не признали итоги выборов, президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой. Белорусский президент заявлял, что поддержку протестам оказывают западные страны.

В четверг, 11 февраля, в Минске открылось Всебелорусское народное собрание, оно проводится каждые пять лет начиная с 1996 года и представляет собой форум, участники которого — депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи — обсуждают стратегию развития на предстоящую пятилетку. Выступая на собрании, Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции страны, а в начале 2022-го его вынесут на референдум. «Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять», — пообещал президент.

Авторы
Анастасия Батманова, Александр Атасунцев
Александр Лукашенко Минск Белоруссия
Материалы по теме
Зачем собралось Всебелорусское собрание: объяснение Лукашенко. Видео
Политика
Лукашенко выставил свои условия передачи власти
Политика
Лукашенко заявил, что у него ничего нет, кроме Белоруссии. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter