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В ООН заявили о запрете армией Хафтара полетов самолетов организации

Миссия ООН по поддержке в Ливии сообщила, что такая ситуация повторялась неоднократно на протяжении последних недель. Ранее Халифа Хафтар раскритиковал ООН за их отношение к турецкой помощи правительству в Триполи
Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Ливийская национальная армия (ЛНА) не дает разрешения на посадку на территории страны самолетам Миссии ООН по поддержке в Ливии. Об этом миссия сообщила на своем сайте.

В сообщении говорится, что это «повторялось несколько раз на протяжении последних недель».

В ООН подчеркивают, что обеспокоены запретом на полеты, так как сотрудники миссии стараются оказать гуманитарную помощь наиболее уязвимым группам населения, находящимся в зоне конфликта.

В Ливии с 2011 года идет гражданская война. В стране установилось двоевластие: большую часть территории страны контролирует Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с центром в Тобруке, в столице Триполи базируется признанное мировым сообществом правительство национального согласия под управлением Фаиза Сарраджа.

В начале февраля издание Asharq al-Awsat со ссылкой на военный источник передавало, что командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар раскритиковал ООН за их отношение к военной помощи Турции, которую она оказывает правительству в Триполи.

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Тем не менее Хафтар согласился участвовать в работе военного комитета «5 + 5», который проводился под эгидой ООН в Женеве. Каждая из воюющих сторон — Ливийская национальная армия и созданное при поддержке ООН правительство национального согласия — выставила пять своих представителей для участия во встрече. Первый раунд переговоров завершился 8 февраля.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию конфликта в Ливии. В ней принимали участие представители России, США, Франции, Великобритании, Германии, Турции, Египта, Алжира и ОАЭ. Также на конференции присутствовали Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия Фаиз Саррадж. Но они не участвовали в основных дискуссиях и не разговаривали друг с другом из-за разногласий, говорила канцлер Германии Ангела Меркель.

Участники конференции договорились не вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии и призвали остальные страны последовать их примеру. Они также заявили о необходимости урегулирования ситуации политическим путем. Участники предложили начать процесс реформирования для восстановления государственности в Ливии. В заявлении по итогам конференции говорится о том, что ее участники договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия воюющим сторонам и создать комиссию для мониторинга перемирия.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Ливия, ООН, Халифа Хафтар
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