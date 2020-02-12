В ООН заявили о запрете армией Хафтара полетов самолетов организации

Миссия ООН по поддержке в Ливии сообщила, что такая ситуация повторялась неоднократно на протяжении последних недель. Ранее Халифа Хафтар раскритиковал ООН за их отношение к турецкой помощи правительству в Триполи

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Ливийская национальная армия (ЛНА) не дает разрешения на посадку на территории страны самолетам Миссии ООН по поддержке в Ливии. Об этом миссия сообщила на своем сайте.

В сообщении говорится, что это «повторялось несколько раз на протяжении последних недель».

В ООН подчеркивают, что обеспокоены запретом на полеты, так как сотрудники миссии стараются оказать гуманитарную помощь наиболее уязвимым группам населения, находящимся в зоне конфликта.

В Ливии с 2011 года идет гражданская война. В стране установилось двоевластие: большую часть территории страны контролирует Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с центром в Тобруке, в столице Триполи базируется признанное мировым сообществом правительство национального согласия под управлением Фаиза Сарраджа.

В начале февраля издание Asharq al-Awsat со ссылкой на военный источник передавало, что командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар раскритиковал ООН за их отношение к военной помощи Турции, которую она оказывает правительству в Триполи.