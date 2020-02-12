КПРФ предложила внести в Конституцию прямые выборы мэров столиц регионов

КПРФ внесла поправки ко второму чтению законопроекта о Конституции. Они предлагают расширить ограничения на иностранное гражданство на жен и детей чиновников и наделить россиян правом законодательной инициативы

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Коммунисты внесли в профильный комитет Госдумы новую серию поправок к законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», рассказал РБК зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В частности, они предлагают распространить ограничения по иностранному гражданству и виду на жительство на семьи чиновников, а именно на их супругов и несовершеннолетних детей. «Мы считаем необходимым расширить предложенную президентом норму на семьи чиновников», — пояснил коммунист.

Поправки, ограничивающие чиновников в праве на иностранное гражданство, а также вид на жительство, были внесены к первому чтению законопроекта. Их анонсировал президент, выступая 15 января перед Федеральным собранием.

Он заявил тогда, что иностранным гражданством и видом на жительство не должны обладать главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, премьер и его заместители, министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи.

Также КПРФ предлагает дополнить статью 130 Конституции (о местном самоуправлении) — закрепить прямые выборы мэров столиц субъектов Российской Федерации, отметил Афонин.