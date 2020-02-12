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Поправки в Конституцию ,  
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КПРФ предложила внести в Конституцию прямые выборы мэров столиц регионов

КПРФ внесла поправки ко второму чтению законопроекта о Конституции. Они предлагают расширить ограничения на иностранное гражданство на жен и детей чиновников и наделить россиян правом законодательной инициативы
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Коммунисты внесли в профильный комитет Госдумы новую серию поправок к законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», рассказал РБК зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В частности, они предлагают распространить ограничения по иностранному гражданству и виду на жительство на семьи чиновников, а именно на их супругов и несовершеннолетних детей. «Мы считаем необходимым расширить предложенную президентом норму на семьи чиновников», — пояснил коммунист.

Поправки, ограничивающие чиновников в праве на иностранное гражданство, а также вид на жительство, были внесены к первому чтению законопроекта. Их анонсировал президент, выступая 15 января перед Федеральным собранием.

Он заявил тогда, что иностранным гражданством и видом на жительство не должны обладать главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, премьер и его заместители, министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи.

Также КПРФ предлагает дополнить статью 130 Конституции (о местном самоуправлении) — закрепить прямые выборы мэров столиц субъектов Российской Федерации, отметил Афонин.

C 2014 года в результате реформы системы местного самоуправления решения о порядке выборов глав муниципальных образований принимают заксобрания регионов. Существует три возможных варианта: прямые выборы, назначение представительным органом власти, назначение из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией (в этом случае победитель становится так называемым сити-менеджером). После начала реформы число регионов, в которых мэров городов избирает население, резко сократилось.

Коммунисты предлагают расширить круг тех, кто имеет право на законодательную инициативу. Они предлагают конституционно закрепить право россиян вносить законопроекты (для этого нужны подписи не менее 100 тыс. граждан России). Такое же право предлагается дать уполномоченному по правам человека, Общественной палате и генпрокурору.

Помимо этого КПРФ предлагает дополнить  ст. 71 Конституции, введя в Основной закон долгосрочное планирование экономических процессов.

В числе уже внесенных коммунистами поправок к Конституции — закрепление в Конституции пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, индексация пенсий и социальных выплат, а также установление МРОТ и пенсионных выплат не ниже прожиточного минимума, а также принятие нового закона о референдуме и утверждение новой Конституции путем референдума.

Принятие предложенных коммунистами поправок маловероятно, отмечает собеседник РБК, близкий к руководству рабочей группы по изменению Конституции.

В Конституцию впишут право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
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Накануне группа депутатов и сенаторов, включая глав профильных комитетов Думы и Совфеда, внесла серию других поправок ко второму чтению законопроекта.

Речь идет об изменениях в главу 5 «Федеральное Собрание» Конституции, подготовленных членами рабочей группы. В частности, парламентарии предложили наделить экс-президентов России правом стать пожизненными сенаторами, а также увеличить президентскую квоту в верхней палате с 17 до 30 человек.

Президент внес законопроект об изменении Конституции 20 января, вскоре после послания к Федеральному собранию. Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит поправки ко второму чтению 12 февраля.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: КПРФ, Конституция, поправки, Госдума
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