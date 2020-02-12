США допустили обвинение создателю Blackwater во лжи по «российскому делу»

Американский минюст заподозрил основателя ЧВК Blackwater во лжи о встрече в 2017 году с президентом РФПИ Кириллом Дмитриевым: его версия этих событий противоречит содержанию доклада Роберта Мюллера

Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Американский минюст находится «на поздней стадии» принятия решения о предъявлении обвинений основателю частной военной компании Blackwater (сейчас — Academi), стороннику Дональда Трампа Эрику Принсу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что в последние месяцы расследование в отношении Принса «набирает обороты» при содействии нескольких свидетелей. Его потенциально могут обвинить во лжи конгрессу по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, а также в нарушении правил международной торговли оружием.

В 2017 году Принс отчитывался в конгрессе о встрече на Сейшелах с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Основатель Blackwater описал встречу как «короткую и незапланированную»: она якобы произошла в баре отеля, причем Принс находился в регионе по другим делам. Минюст заинтересовался этим выступлением, так как доклад спецпрокурора Роберта Мюллера противоречил версии основателя Blackwater. В документе со ссылкой на слова бизнесмена Джорджа Надера упоминалось, что россияне искали связи с администрацией нового президента США и что переговоры не были случайными.