США допустили обвинение создателю Blackwater во лжи по «российскому делу»
Американский минюст находится «на поздней стадии» принятия решения о предъявлении обвинений основателю частной военной компании Blackwater (сейчас — Academi), стороннику Дональда Трампа Эрику Принсу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что в последние месяцы расследование в отношении Принса «набирает обороты» при содействии нескольких свидетелей. Его потенциально могут обвинить во лжи конгрессу по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, а также в нарушении правил международной торговли оружием.
В 2017 году Принс отчитывался в конгрессе о встрече на Сейшелах с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Основатель Blackwater описал встречу как «короткую и незапланированную»: она якобы произошла в баре отеля, причем Принс находился в регионе по другим делам. Минюст заинтересовался этим выступлением, так как доклад спецпрокурора Роберта Мюллера противоречил версии основателя Blackwater. В документе со ссылкой на слова бизнесмена Джорджа Надера упоминалось, что россияне искали связи с администрацией нового президента США и что переговоры не были случайными.