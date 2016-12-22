РФПИ ответил на сообщения о встрече главы фонда с основателем Blackwаter

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выпустил заявление в связи с «некорректной информацией в ряде американских СМИ». РБК ознакомился с заявлением фонда.

«РФПИ развивает сотрудничество с международными партнерами для осуществления совместных инвестиций в соответствии со своим мандатом. Соинвестирование с РФПИ, а также встречи с представителями фонда не запрещены и не попадают под действие санкций США или других ограничений. Работа фонда полностью соответствует всем требованиям законодательства и не нарушает санкции США», — указывается в заявлении.

В РФПИ подчеркнули, что не являются частью Внешэкономбанка и ведут независимую от кредитной организации деятельность. В фонде также заявили, что не вовлечены в политическую деятельность. В РФПИ отметили, что организация работает «исключительно» на коммерческой основе и обеспечивает «стабильную и привлекательную доходность для соинвесторов».

«Инвесторы из США продолжают инвестировать в Россию, в том числе в партнерстве с РФПИ. Мы верим, что конструктивный диалог между США и Россией важен для решения ключевых мировых вопросов и будет способствовать экономической и политической стабильности», — говорится в заявлении фонда.

«РФПИ сохраняет за собой право защищать свои законные интересы и получить компенсацию ущерба, причиненного дезинформирующими заявлениями», — говорится в заявлении РФПИ.

Ранее издание The Intercept опубликовало статью, в которой говорится, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев встречался 11 января 2017 года с американским бизнесменом, основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсем на Сейшельских островах. Встреча прошла после президентских выборов в США и незадолго до инаугурации Дональда Трампа.

По утверждению газеты, целью встречи, организовать которую помог наследный принц эмирата Абу-Даби, было якобы создание секретного канала для коммуникаций между администрацией Трампа и российским руководством.