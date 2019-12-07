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Le Monde связала российские спецслужбы со взломом переписки штаба Макрона
Французское издание утверждает, что получило от Google и FireEye «технические доказательства» причастности связанных с российскими спецслужбами хакеров ко взлому предвыборного штаба Эмманюэля Макрона
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Эксперты Google и компании по кибербезопасности FireEye нашли «технические доказательства» того, российские спецслужбы причастны ко взлому электронных писем, связанных с предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на данные двух компаний.

По данным специалистов, за атаками стоят группировки APT28 (Fancy Bear) и Sandworm, которые на Западе считаются связанными с российским ГРУ (сейчас — Главное управление Генерального штаба). Le Monde уточняет, что «операция» началась в марте 2017 года, за несколько месяцев до выборов.

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Штаб Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке

В частности, в этом месяце APT28 начала рассылать фишинговые письма для кражи учетных данных и паролей родственников Макрона. По аналогичной схеме работали и хакеры из Sandworm, их целью также становились члены партии Макрона «Вперед!».

В начале мая 2017 года стало известно, что электронная почта штаба Макрона была взломана. В свободном доступе оказалось около 9 Гбайт документов по деятельности предвыборной структуры, в том числе — тысячи электронных писем, фото и приложений, которыми обменивались в штабе. В июле WikiLeaks опубликовала еще 21 тыс. писем, связанных с кампанией Макрона. Документы относились к периоду с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017-го.

Эмманюэль Макрон в итоге выиграл выборы президента во втором туре, набрав 66% голосов. Он опередил Марин Ле Пен (партия «Национальный фронт»).

Автор: Артём Губенко
Теги: Эмманюэль Макрон, переписка, хакеры
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