Посол в Израиле сообщил о сроках передачи Александровского подворья

Фото: scottgunn / Flickr

Процесс переоформления Александровского подворья в Иерусалиме на Россию пока не завершен, но решение по этому вопросу должно быть принято властями Израиля весной, следует из ответа посла России в Израиле Анатолия Викторова РБК.

«В самом конце декабря прошлого года, буквально 31 числа, Министерство юстиции Израиля опубликовало в правительственном бюллетене информацию о намерении именно переоформить имущественные права в отношении Александровского подворья на Российскую Федерацию. Этот процесс еще не завершен. В соответствии с установленной процедурой он должен занять 60 дней, после чего израильскими властями будут приниматься соответствующие решения», — сказал он.

Как напомнил Викторов, участок, на котором сегодня располагается Александровское подворье, был приобретен Россией еще в 19 веке. Он предназначался для строительства российского консульства, однако в итоге оно было возведено в другом месте за пределами Старого города. На приобретенном же участке были проведены археологические раскопки, подтвердившие историческую важность этого места, расположенного вблизи Гроба Господня, пояснил российский посол.

«К 1896 году под руководством Императорского православного палестинского общества на раскопках было завершено строительство Александровского подворья, зарегистрированного в 1897 году кадастровым управлением Османской империи на «блистательную державу Россию». Подворье стало частью «Русской Палестины» — собирательного названия российских владений в Святой земле. У подворья в 20 веке была непростая судьба. В настоящее время его занимает группа лиц, не имеющих на это законных оснований», — сказал Анатолий Викторов. По его словам, в 2016 и 2017 годах российская сторона представила Министерству юстиции Израиля пакет документов, чтобы была возобновлена регистрация Александровского подворья на Российскую Федерацию.