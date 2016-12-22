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Песков отреагировал на слова Родченкова об угрозах его жизни из Кремля
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Песков отреагировал на слова Родченкова об угрозах его жизни из Кремля
Допинговый скандал на Олимпиаде, 12 фев, 13:49
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Песков отреагировал на слова Родченкова об угрозах его жизни из Кремля
В Кремле решили не воспринимать серьезно слова Григория Родченкова, сказал представитель Путина. Ранее в интервью CBS News информатор WADA заявил, что опасается за свою жизнь, потому что в Москве «хотят, чтобы он замолчал»
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Кремле не считают необходимым серьезно относиться к заявлениям информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее в интервью CBS News Родченков сказал, что опасается за свою жизнь, потому что в Кремле «хотят, чтобы он замолчал». Люди, которые встают поперек пути у Путина, «часто умирают при таинственных обстоятельствах, даже на территории США», отмечал информатор WADA. Чтобы обезопасить себя во время интервью, Родченков, как уточнил позже телеканал, даже попросил журналистов «замаскировать» его внешность.

«Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме выглядит как человек, страдающий психологическими и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно», — заявил, комментируя это, Песков. Обвинения Родченкова в адрес России, добавил также официальный представитель Кремля, беспочвенны, а слова в отношении Путина являются «не чем иным, как ложью».

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Пресс-секретарь президента России уже не в первый раз называет слова бывшего главы столичной антидопинговой лаборатории «клеветой». Так Песков ранее отзывался об утверждениях Родченкова, что во время Олимпиады в Сочи в 2014 году о «государственной программе допинга» в России знал Путин.

Другие заявления Родченкова о массовом употреблении допинга российскими спортсменами стали основой для доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В декабре прошлого года в том числе из-за этого документа исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане. И теперь на международных соревнованиях 2018 года российские спортсмены выступают не как представители своей страны, а как «олимпийские атлеты из России».​

Сам Путин прежде отзывался об экс-главе столичной антидопинговой лаборатории как о «придурке». В 2016 году в отношении Родченкова в России было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В январе 2018-го следователи сообщили о наличии сведений, доказывающих недостоверность прежних заявлений бывшего главы антидопинговой лаборатории Москвы.

Авторы: Евгения Маляренко, Владимир Дергачев.
Теги: Григорий Родченков , Кремль , Владимир Путин
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