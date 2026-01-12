Жена главы Кипра покинула свою должность на фоне коррупционного скандала

Глава администрации президента Кипра и первая леди страны ушли со своих постов на фоне коррупционного скандала. В частности, авторы компрометирующего видео обвиняют их в помощи России при обходе санкций Евросоюза

Никос Христодулидис и Филиппа Карсера (Фото: Nieboer / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава администрации президента Кипра Хараламбос Хараламбус ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Он объявил о ней на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Также своего поста в Независимом агентстве социальной поддержки (AFKS) лишилась жена президента республики Филиппа Карсера.

Все началось 8 января — спустя неделю после того, как Кипр на полгода стал председателем в Совете ЕС. В соцсети X появилось видео, на котором высокопоставленные чиновники, среди которых были Хараламбус, экс-министр энергетики Кипра Георгиос Лаккотрипис и директор строительной группы Cyfield Георгиос Хрисоху обсуждают коррупционные схемы. В одном из фрагментов упоминается помощь России при обходе санкций ЕС.

Создатели видео также утверждают, что существует схема, позволяющая перечислять деньги президенту в обмен на услуги и ускоренное рассмотрение запросов, пишет Euractiv. В ролике также утверждается, что за счет пожертвований в AFKS некоторые получали доступ к президенту.

Правительство Кипра назвало видео «злонамеренным результатом монтажа». Кипрские спецслужбы ведут расследование происхождения ролика, они обратились за помощью к США и Израилю. По данным Philenews, те, кто тайно записал разговор с чиновниками, представлялись гражданами Нидерландов, которые занимаются инвестициями.

Лаккотрипис обратился в полицию с заявлением о клевете. Хараламбус в своей публикации об отставке пояснил, что уже дал показания по этому делу и назвал себя жертвой «преднамеренных попыток лично навредить президенту, бросить вызов правительству и навредить имиджу нашей страны».

«В то время, когда наша страна нуждается в стабильности, я выбираю в целях прозрачности уйти в отставку, чтобы мое присутствие не продолжали использовать на подрыв наших национальных стремлений и коллективных усилий», — говорится в публикации.

Жена президента Кипра написала в Facebook, что уходит из благотворительного фонда, потому что на ее семью идет онлайн-атака. Обвинения в свой адрес она назвала «россыпью фейковых новостей и клеветнических комментариев».

Как пишет Politico, сейчас партии, поддерживающие коалиционное правительство Кипра, рассматривают возможность отзыва своей поддержки. Все это происходит в преддверии парламентских выборов в мае.

Консультант по кибербезопасности Динос Пастос заявил Euractiv, что его анализ поста под коррупционным роликом показывает, что он мог быть набран на турецкой клавиатуре. Но предупредил, что это могло быть сделано с целью ввести в заблуждение.

1 января Кипр принял председательство в Европейском совете, сменив Данию. Полугодовой мандат республики, действующий до 1 июля 2026 года, совпал с активной фазой переговоров по Украине и усилением внимания ЕС к вопросам безопасности. В программе председательства Никосия обозначила поддержку Украины как один из ключевых приоритетов.

Спустя неделю страну с визитом посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он провел переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, а также встретился с архиепископом Кипра Георгием.