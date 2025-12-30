ФСБ заявила о попытке диверсии на газовой инфраструктуре на Кавказе
Сотрудники ФСБ пресекли попытку подорвать участок газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины», — говорится в сообщении.
По данным службы, диверсант оказал вооруженное сопротивление при задержании и был убит. Мужчина — житель Нальчика, планировал подрыв по заданию куратора. Он прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после чего он транзитом через третьи страны вернулся в Россию.
В телефоне мужчины нашли переписку в мессенджере Telegram с куратором из украинских спецслужб, они прислали ему инструкции по подготовке и совершению подрыва.
Пресс-служба Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела по трем статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 222 — незаконные приобретение, хранение и ношение оружия. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет;
- ч. 1 ст. 222.1 — незаконные изготовление и оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств. Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы;
- ст. 317 — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Наказание по статье может достигать 20 лет лишения свободы.
Уточняется, что в ночь на 30 декабря сотрудники ФСБ проводили задержание местного жителя, на которого ранее уже было возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК).
«Он был обнаружен неподалеку от селения Былым Эльбрусского района. На требование сотрудников сложить оружие и сдаться подозреваемый открыл огонь по сотрудникам, в связи с чем был ликвидирован ответным огнем», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Криминалисты на месте происшествия обнаружили и изъяли огнестрельно оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.
«При нем находилось самодельное взрывное устройство мощностью до 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства и боеприпасы к нему», — уточнила ФСБ.
Ранее служба также рассказала о предотвращении теракта в отношении учеников одной из школ в Адыгее. Силовики задержали подозреваемого, который является сторонником запрещенной в России международной террористической организации.
Подозреваемый общался с организаторами через Telegram. Он приехал в Майкоп и изготовил бутылки с зажигательной смесью, чтобы поджечь елку в одной из школ. Теракт удалось пресечь на стадии приготовления.
