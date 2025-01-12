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Политика ,  
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Экзитполы в Хорватии показали победу критикующего Украину президента

В первом туре выборов в конце декабря Зоран Миланович, известный критикой помощи Украине, также лидировал, но для переизбрания ему не хватило 1%. Его соперник — бывший министр образования Драган Приморац
Зоран Миланович
Зоран Миланович (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

В Хорватии завершилось голосование во втором туре выборов президента, в нем, согласно экзитполам, лидирует действующий глава государства Зоран Миланович: он набирает 77,70%, а его соперник, экс-министр образования Драган Приморац — 22,30%, сообщает Dnevnik.hr.

Государственная избирательная комиссия обработала 45,33% протоколов, у Милановича 71% голосов, а Примораца — 28,98%.

Первый тур состоялся 29 декабря. Тогда также лидировал Миланович, но ему не хватило 1% для переизбрания, никто из кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей.

Каковы шансы на переизбрание у критикующего Украину президента Хорватии
Политика
Зоран Миланович

Миланович занимает пост президента с февраля 2020 года, а до этого возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии. Он не раз критиковал Украину, называя ее «самой коррумпированной в мире» страной», и выступал против помощи Евросоюза и НАТО Киеву.

Глава государства не раз вступал в споры с премьером страны Андреем Пленковичом по поводу его политики — например, заявлял, что глава правительства ведет себя как «украинский агент». Тот, в свою очередь, называл Милановича «пуделем Путина». Помимо того, прозападные политики осуждают президента за пророссийскую позицию по военному конфликту Москвы и Киева.

Приморац был министром образования в 2003-2009 годах, а в 2009 году участвовал в выборах президента. В ходе нынешней кампании оба кандидата позиционируют себя как независимые, но Милановича поддерживает левоцентристский альянс во главе с Социал-демократической партией (СДП), а Примораца — партия Пленковича «Хорватское демократическое содружество» (ХДС).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Хорватия выборы президента экзитпол
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