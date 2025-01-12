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Падение режима Асада ,  
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Евросоюз начнет обсуждать снятие санкций с Сирии

Каллас: главы МИД стран ЕС обсудят снятие санкций с Сирии в конце января
Сюжет
Падение режима Асада
Главы МИД стран ЕС обсудят снятие санкций с Дамаска в конце января, сообщила Каллас. В Эр-Рияде проходит расширенная встреча по Сирии, на которой в том числе обсудят привлечение Асада к ответственности за военные преступления
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Министры иностранных дел стран Европейского союза встретятся в Брюсселе в конце месяца, чтобы обсудить отмену санкций в отношении Сирии, заявила журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас.

«Мы работаем над тем, чтобы действительно иметь возможность принимать решения в нужный момент, независимо от того, способны ли мы на это», — заявила она (цитата по Al Arabiya) перед визитом в Эр-Рияд для участия в расширенных переговорах по Сирии.

Встреча министров иностранных дел и высокопоставленных дипломатов западных и ближневосточных стран с новым главой МИДа переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани началась сегодня в Эр-Рияде. Как отмечает Reuters, это первое подобное мероприятие после свержения сирийского президента Башара Асада в начале декабря. Помимо Каллас, в нем, в частности, принимают участие главы МИД Германии, Великобритании и Турции Анналена Бербок, Дэвид Лэмми и Хакан Фидан, их коллеги из ОАЭ, Ливана, Кувейта и Египта, а также спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен. Встреча проходит под председательством министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда.

«Обсуждения в Эр-Рияде будут проходить под руководством арабских стран и посвящены следующим шагам, которые международное сообщество может предпринять для поддержки временных сирийских властей, включая механизмы привлечения режима Асада к ответственности за военные преступления, совершенные против сирийского народа», — говорится в заявлении МИДа Великобритании.

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Фото:Ammar Alzeer / Reuters
Ранее 9 января состоялась встреча высокопоставленных дипломатов из США, Великобритании и ЕС в Риме, которая была посвящена Сирии. Этому предшествовало снятие американских санкций с ряда финансовых операций, в том числе касающимся энергоресурсов и денежных переводов.

Сейчас примерно 75% населения Сирии живет менее чем на $3,65 на человека в день, а 33% — менее чем на $2,15, что считается крайней бедностью.

До гражданской войны, которая началась в 2011 году, Сирия была крупным экспортером нефти и зарабатывала на этом $3–5 млрд, основными покупателями были европейские страны. Новое правительство Сирии не имеет контроля над многими нефтяными месторождениями. В основном они сосредоточены на северо-востоке республики, которую до сих пор контролируют курдские формирования, не подчиняющиеся новым властям Дамаска.

Первые западные санкции против Сирии были введены в 2011 году в основном из-за репрессий в отношении гражданского населения, с тех пор они неоднократно продлевались. Ограничения распространялись на торговлю нефтью, инвестиции, экспорт оборудования и технологий, а также заморозку находящихся в ЕС активов сирийского Центробанка.

В середине декабря Каллас называла условием для снятия санкций с Дамаска «избавление от российского влияния», в том числе от военных баз в Латакии и Тартусе. Reuters со ссылкой на источники писал, что Москва не планирует выводить оттуда свой контингент.

В начале декабря антиправительственные силы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) объявили о захвате Дамаска и свержении Асада. Экс-президент Сирии сложил полномочия и получил убежище в России. За информацию, которая поможет его задержать, повстанцы объявили награду в $10 млн.

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Европейский Союз Сирия Кая Каллас санкции Хайят Тахрир аш-Шам Башар Асад
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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