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В партии Мерца усомнились в победе над Шольцем на выборах из-за Трампа

Bloomberg: ХДС опасается влияния инаугурации Трампа на выборы в Германии
В ХДС опасаются, что инаугурация Трампа изменит политику Германии таким образом, что Шольц превратится в «защитника демократии» в глазах общества и сможет поднять свой рейтинг. Последние опросы показывают лидерство ХДС
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Фридрих Мерц (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Немецкие консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) опасаются, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа может осложнить путь кандидата от партии в канцлеры Фридриха Мерца к победе над действующим главой правительства Олафом Шольцем на предстоящих выборах в бундестаг.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ХДС, говорившего на условиях анонимности. По его словам, советники Мерца с тревогой ожидают инаугурации Трампа, несмотря на уверенное лидерство партии в опросах.

Советники Мерца считают, что инаугурация Трампа может резко изменить расклад сил и превратить Шольца в «защитника демократии» в глазах общественности, сказал собеседник агентства.

СДПГ выдвинула Шольца кандидатом на выборах
Политика
Олаф Шольц

Сам Мерц усомнился, что инаугурация избранного президента США может резко изменить политику Германии. «Я не смотрю на эту дату, как кролик на змею», — заявил он на партийном собрании в Гамбурге накануне, говоря о 20 января, когда Трамп вступит в должность.

Трамп в ходе предвыборной гонки обещал добиться существенных изменений на мировой арене, в том числе урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg. Это может повлиять на немецкий экспорт, действия России и популярность правой партии «Альтернатива для Германии», и партия Шольца делает ставку на то, что беспокойство общественности может поднять его рейтинги, пишет издание.

В конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля. В ноябре в Германии распалась правящая «светофорная» коалиция, после чего в декабре парламент отказал в доверии правительству Шольца.

Шольца своим кандидатом в канцлеры выдвинула Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Лидер ХДС Мерц должен стать его главным соперником.

Согласно последним опросам, в настоящее время лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок ХДС и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС). По данным института INSA, который обновляет исследование каждое воскресенье, сейчас этот блок располагает поддержкой 31% избирателей, в то время как у СДПГ, несмотря на месячный прирост в 4 п.п., всего 17%. У праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ) 20%, а «Зеленым» пророчат всего 11%. СвДП, в свою очередь, может рассчитывать на 5%, образованный в этом году левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — на 8%.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Фридрих Мерц Германия Олаф Шольц парламентские выборы
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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