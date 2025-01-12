В партии Мерца усомнились в победе над Шольцем на выборах из-за Трампа

В ХДС опасаются, что инаугурация Трампа изменит политику Германии таким образом, что Шольц превратится в «защитника демократии» в глазах общества и сможет поднять свой рейтинг. Последние опросы показывают лидерство ХДС

Фридрих Мерц (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Немецкие консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) опасаются, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа может осложнить путь кандидата от партии в канцлеры Фридриха Мерца к победе над действующим главой правительства Олафом Шольцем на предстоящих выборах в бундестаг.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ХДС, говорившего на условиях анонимности. По его словам, советники Мерца с тревогой ожидают инаугурации Трампа, несмотря на уверенное лидерство партии в опросах.

Советники Мерца считают, что инаугурация Трампа может резко изменить расклад сил и превратить Шольца в «защитника демократии» в глазах общественности, сказал собеседник агентства.

Сам Мерц усомнился, что инаугурация избранного президента США может резко изменить политику Германии. «Я не смотрю на эту дату, как кролик на змею», — заявил он на партийном собрании в Гамбурге накануне, говоря о 20 января, когда Трамп вступит в должность.

Трамп в ходе предвыборной гонки обещал добиться существенных изменений на мировой арене, в том числе урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке, отмечает Bloomberg. Это может повлиять на немецкий экспорт, действия России и популярность правой партии «Альтернатива для Германии», и партия Шольца делает ставку на то, что беспокойство общественности может поднять его рейтинги, пишет издание.

В конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля. В ноябре в Германии распалась правящая «светофорная» коалиция, после чего в декабре парламент отказал в доверии правительству Шольца.

Шольца своим кандидатом в канцлеры выдвинула Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Лидер ХДС Мерц должен стать его главным соперником.

Согласно последним опросам, в настоящее время лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок ХДС и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС). По данным института INSA, который обновляет исследование каждое воскресенье, сейчас этот блок располагает поддержкой 31% избирателей, в то время как у СДПГ, несмотря на месячный прирост в 4 п.п., всего 17%. У праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ) 20%, а «Зеленым» пророчат всего 11%. СвДП, в свою очередь, может рассчитывать на 5%, образованный в этом году левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — на 8%.