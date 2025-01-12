Речь идет о строящейся базе НАТО, которая станет крупнейшей в Европе. Доказательств в поддержку своего мнения победитель первого тура отмененных выборов в президенты Румынии не привел

Кэлин Джорджеску (Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters)

США могут использовать базу НАТО в Румынии «Михаил Когэлничану» для возможной атаки на Россию, допустил победитель первого тура аннулированных выборов президента Румынии Кэлин Джорджеску, передает Adevarul.

«То, что сейчас происходит в Румынии, и тот факт, что мы не видим никакой реакции извне, особенно со стороны Соединенных Штатов, показывает, что они не понимают, что здесь происходит, потому что если они используют Румынию как точку входа в войну... что будет дальше? Нам не нужна война», — сказал он в интервью бывшему сотруднику ЦРУ США и экс-военнослужащему американского спецназа SEAL («морские котики») Шону Райану.

Издание отмечает, что утверждение о возможном использовании базы НАТО в атаке на Россию произносит Райан со слов Джорджеску после диалога с ним, вероятно, что часть беседы при монтаже вырезали.

«Таким образом, эта база НАТО, которая, если говорить точнее, является крупнейшей базой НАТО, когда-либо построенной в Европе, будет использоваться для проведения масштабного наступления в России», — заявил Райан.

Adevarul указывает, что Джорджеску после этого не возражает интервьюеру и подчеркивает, что слово «наступление» верно в этом контексте, но это «не война» Румынии.

Выборы президента в Румынии прошли 24 ноября. Джорджеску, считающийся «пророссийским» кандидатом», набрал в первом туре 22,95% голосов. Итоги голосования Конституционный суд Румынии аннулировал в связи с тем, что предвыборную кампанию Джорджеску обвиняли в платном продвижении кандидата в TikTok.

Строительство базы НАТО вблизи коммуны Михаила Когэлничану на черноморском побережье, недалеко от международного аэропорта, началось менее года назад, в марте 2024-го. Это будет крупнейшая база альянса в Европе. На ней будет возможно разместить до 10 тыс. военных и членов их семей. Площадь объекта составит около 2,8 тыс. га, общий периметр базы — 30 км. Стоимость строительства оценивается в €2,5 млрд.

Проект предусматривает расширение имеющейся базы, он включает взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу. Первый этап расширения военной базы планируют завершить через пять лет.