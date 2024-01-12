В Южной Корее назвали возможной преемницей Ким Чен Ына его дочь

Национальная разведывательная служба Южной Кореи назвала 10-летнюю Ким Чжу Э возможной преемницей своего отца, лидера КНДР. Ранее в Сеуле публично не рассуждали о наследнике Ким Чен Ына

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э (Фото: KCNA / Reuters)

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) признала, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, 10-летняя Ким Чжу Э, является главным кандидатом на его место. Об этом пишет издание Nikkei Asia.

«Основываясь на всестороннем анализе общественной деятельности, Ким Чжу Э в настоящее время представляется наиболее вероятным преемником», — заявил кандидат на пост руководителя NIS Чо Тхэ Ён.

Nikkei Asia отмечает, что еще в сентябрьском отчете NIS утверждалось, что рано говорить о преемничестве Ким Чжу Э, родившейся в 2013 году. Однако нынешнее заявление руководителя южнокорейской разведки согласуется с недавним комментарием высокопоставленного чиновника из Министерства объединения республики о том, что Пхеньян активно демонстрирует дочь Ким Чен Ына для обозначения своих намерений о преемственности, пишет издание. И отмечает, что ранее в Сеуле избегали суждений о наследнике лидера КНДР.

Фотографии Ким Чжу Э впервые опубликовали северокорейские СМИ в ноябре 2022 года. Она присутствовала с отцом на запуске межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17». Как пишет Nikkei Asia, с тех пор она появлялась на публике 20 раз, сопровождая Ким Чен Ына на ракетных испытаниях и военных объектах.

В КНДР официально не называли имя дочери Ким Чен Ына. В 2013 году американский баскетболист Деннис Родман после поездки в Северную Корею и встречи с семьей главы государства сказал, что он «держал на руках малышку Джу Э», пишет Nikkei Asia.

Издание со ссылкой на отчет NIS за 2017 год утверждает, что у Ким Чен Ына трое детей: сын 2010 года рождения, дочь 2013 года рождения и еще один ребенок, чей пол остается неизвестным, 2017 года рождения.