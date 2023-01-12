В Чечне опровергли сообщение об отказе лишать Меладзе наград

Минкультуры Чечни не распространял заявления, в котором говорилось о праве артиста Меладзе выступать против СВО, заявил Ахмед Дудаев. Заявление ведомства, которое возглавляет Айшат Кадырова, ранее распространило издание «Подъем»

Валерий Меладзе (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Минкультуры Чечни не распространяло заявление о том, что не намерено лишать Валерия Меладзе звания народного артиста республики. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

«Со вчерашнего дня мы видим активное тиражирование информации о том, что Минкульт ЧР заявил о намерении не лишать звания народного артиста Валерия Меладзе, а также о том, что он имеет право выступать против СВО. Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили», — написал Дудаев.

Руководит Министерством культуры Чечни дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Ахмеда Дудаева и в Минкультуры Чечни.

Меладзе был одним из первых артистов, кто выступил против военных действий на Украине. В начале января телеграм-каналы, в том числе канал SHOT, опубликовали видеоролик с ним. Авторы утверждают, что он был снят на корпоративе в Дубае. Человек за кадром говорит певцу: «Слава Украине». Тот убирает в сторону микрофон и произносит короткую фразу (на видео не слышно, какую). Голос за кадром приветствует его ответ: «О-о, красавчик». Меладзе отвечает: «Тс-с». После этого Меладзе раскритиковали российские парламентарии: сенатор Елена Афанасьева назвала поступок артиста «скотством», «уродством» и «предательством», а первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что Меладзе лучше «уехать подальше», его надо признать иностранным агентом и «вообще нужно запретить ему въезд в Россию». Кроме того, организация «Армия защитников Отечества» обратилась в СК и Генпрокуратуру и потребовала дать законную оценку словам Меладзе и проверить, по правилам ли он получил гражданство (певец родился в Грузии, а на момент распада СССР жил на Украине), писал Mash.

Заявление, о котором говорил Дудаев, накануне распространило издание «Подъем». В нем говорилось, что Чеченская Республика «выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны» и что артист «пока не задел» эти «моменты». Также в сообщении говорилось, что Чечня принимает «активное участие в наведении конституционного порядка на территории Украины». «Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтобы все жили в мире и согласии. Вопрос лишать его звания «Народный артист» пока не стоит», — цитировал «Подъем» сообщение республиканского Минкультуры.

РБК направил запрос в редакцию издания «Подъем».

Меладзе, комментируя видео и призывы лишить его гражданства, заявил, что десять месяцев живет «с ощущением тяжести и горя». «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди, — написал он в своем телеграм-канале. — Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить», — заявил певец.