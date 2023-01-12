В Чечне опровергли сообщение об отказе лишать Меладзе наград

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Без рекорда: декабрь не стал самым успешным по продажам жилья Недвижимость, 17:07
Цена золота превысила $1900 за унцию на фоне данных об инфляции в США Инвестиции, 16:59
Инфляция в США замедлилась до минимума с 2021 года Инвестиции, 16:54
Отец Романа Костомарова опроверг данные о его лечении купанием в проруби Спорт, 16:51
ЕС создаст стратегический запас необходимых лекарств Экономика, 16:50
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 16:47
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:46
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 3 января Инвестиции, 16:43
Киев анонсировал «саммит мира» в годовщину начала спецоперации Политика, 16:37
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 16:22
Москва одобрила строительство бизнес-центра с озелененными крышами Недвижимость, 16:20
В Чечне опровергли сообщение об отказе лишать Меладзе наград Политика, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
«Золотой короне» выдали лицензию на работу в Таджикистане Финансы, 16:14
Политика ,  
0 

В Чечне опровергли сообщение об отказе лишать Меладзе наград

Дудаев: в Минкультуры Чечни не выступали с заявлением об отказе лишать Меладзе наград
Минкультуры Чечни не распространял заявления, в котором говорилось о праве артиста Меладзе выступать против СВО, заявил Ахмед Дудаев. Заявление ведомства, которое возглавляет Айшат Кадырова, ранее распространило издание «Подъем»
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Минкультуры Чечни не распространяло заявление о том, что не намерено лишать Валерия Меладзе звания народного артиста республики. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

«Со вчерашнего дня мы видим активное тиражирование информации о том, что Минкульт ЧР заявил о намерении не лишать звания народного артиста Валерия Меладзе, а также о том, что он имеет право выступать против СВО. Официально заявляю, что ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили», — написал Дудаев.

Руководит Министерством культуры Чечни дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Ахмеда Дудаева и в Минкультуры Чечни.

Меладзе был одним из первых артистов, кто выступил против военных действий на Украине. В начале января телеграм-каналы, в том числе канал SHOT, опубликовали видеоролик с ним. Авторы утверждают, что он был снят на корпоративе в Дубае. Человек за кадром говорит певцу: «Слава Украине». Тот убирает в сторону микрофон и произносит короткую фразу (на видео не слышно, какую). Голос за кадром приветствует его ответ: «О-о, красавчик». Меладзе отвечает: «Тс-с». После этого Меладзе раскритиковали российские парламентарии: сенатор Елена Афанасьева назвала поступок артиста «скотством», «уродством» и «предательством», а первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала, что Меладзе лучше «уехать подальше», его надо признать иностранным агентом и «вообще нужно запретить ему въезд в Россию». Кроме того, организация «Армия защитников Отечества» обратилась в СК и Генпрокуратуру и потребовала дать законную оценку словам Меладзе и проверить, по правилам ли он получил гражданство (певец родился в Грузии, а на момент распада СССР жил на Украине), писал Mash.

Заявление, о котором говорил Дудаев, накануне распространило издание «Подъем». В нем говорилось, что Чеченская Республика «выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны» и что артист «пока не задел» эти «моменты». Также в сообщении говорилось, что Чечня принимает «активное участие в наведении конституционного порядка на территории Украины». «Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтобы все жили в мире и согласии. Вопрос лишать его звания «Народный артист» пока не стоит», — цитировал «Подъем» сообщение республиканского Минкультуры.

Читайте на РБК Pro
Не только кризис: чем вызвано массовое закрытие ИП в России
Выполнить любой ценой: девять экспресс-методов Agile для вашего проекта
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Утренняя зарядка: 15-минутный комплекс на каждый день

РБК направил запрос в редакцию издания «Подъем».

Меладзе, комментируя видео и призывы лишить его гражданства, заявил, что десять месяцев живет «с ощущением тяжести и горя». «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди, — написал он в своем телеграм-канале. — Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить», — заявил певец.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Анастасия Серова
Чечня Валерий Меладзе
Материалы по теме
В Чечне отказались лишить Меладзе звания народного артиста республики
Общество
Меладзе ответил на призывы лишить его гражданства из-за видео из Дубая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter