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В Чечне отказались лишить Меладзе звания народного артиста республики

Минкультуры Чечни отказалось лишить Меладзе звания народного артиста после видео из Дубая
В начале января в Сети разошлось видео, на котором Меладзе отвечает зрителю на фразу «Слава Украине». После этого в Думе призвали лишить певца гражданства. Минкультуры Чечни отказалось лишать Меладзе звания народного артиста
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Валерия Меладзе не планируют лишать звания народного артиста Чечни из-за видео, на котором он отвечает на фразу «Слава Украине», заявили «Подъему» в Минкультуры республики.

«Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны, и пока такие моменты не задеты им (Меладзе. — РБК). Чеченская Республика активное участие принимает в наведении конституционного порядка на территории Украины. Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтобы все жили в мире и согласии. Вопрос лишать его звания «Народный артист» пока не стоит», — сказали в ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-центр Министерства культуры Чечни и обратился за комментарием к пресс-секретарю Валерия Меладзе.

Видеоролик с участием Меладзе, из-за которого певца раскритиковали парламентарии, был опубликован телеграм-каналами, включая SHOT, в начале января. Авторы утверждают, что он был снят на корпоративе в Дубае. Человек за кадром говорит певцу: «Слава Украине». Тот убирает в сторону микрофон и произносит короткую фразу (на видео не слышно, какую). Голос за кадром приветствует его ответ: «О-о, красавчик». Меладзе отвечает: «Тс-с».

Сенатор Елена Афанасьева назвала реплику артиста скотством, уродством и предательством и предложила лишить Меладзе российского гражданства «за поддержку бандеровцев». Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко посоветовала певцу «уехать подальше» и призвала признать его иноагентом и запретить ему въезд в Россию.

После этого Меладзе заявил, что не хочет никого ненавидеть и не пытается никому угодить, а хочет, чтобы «антагонизм» между «близкими народами» прекратился. «Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди», — написал он в телеграм-канале.

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Меладзе родился в Батуми и некоторое время жил и учился на Украине. Звание народного артиста Чечни он получил в 2008 году. Певец — заслуженный артист России.

В феврале прошлого года Меладзе стал одним из первых артистов, кто выступил против военных действий на Украине. «Я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. <...> Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил он в день начала российской спецоперации.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Чечня Валерий Меладзе Военная операция на Украине народный артист
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