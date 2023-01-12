Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Большинство россиян поддержали штрафы по камерам для мусорящих на дорогах Общество, 05:00
«Известия» узнали о проекте, отменяющим долю детей в жилье с маткапиталом Общество, 04:55
Вильфанд пообещал морозы до минус 63 градусов регионам России Общество, 04:48
Президент Венгрии призвала НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине Политика, 04:16
«Коммерсантъ» узнал о деле против главы НПО им. Лавочкина из-за РД-180 Политика, 04:06
Пушилин назвал «дешевым спектаклем» сообщения о гумкоридоре в Соледаре Политика, 03:44
Путин призвал усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа Политика, 03:41
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
В США увидели угрозу для ВПК страны при затягивании конфликта на Украине Политика, 03:11
США объяснили сбой в системе оповещения пилотов «битым файлом» Политика, 03:08
Каллас заявила о риске Эстонии стать «маленькой и озлобленной» страной Политика, 02:59
США заявили о поддержке решения Японии приобрести «потенциал контрудара» Политика, 02:34
«Ведомости» узнали о плане властей выдвинуть на выборах участников СВО Политика, 02:26
Новым главой Cristian Dior стала дочь президента LVMH Бернара Арно Общество, 01:57
Goldman Sachs спрогнозировал Brent по $110 после отмены ограничений в КНР Политика, 01:46
Политика ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о деле против главы НПО им. Лавочкина из-за РД-180

«Коммерсантъ»: против главы НПО им. Лавочкина завели дело из-за поставок РД-180 в США
По версии следствия, гендиректор НПО им. Лавочкина и экс-глава РКК «Энергия» вступили в преступный сговор и внесли изменения в соглашения о поставках космических двигателей РД-180 в США. Ущерб от их действий превысил 662 млн руб.
Глава НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков &nbsp;
Глава НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков   (Фото: krasm.com)

Следственный комитет и прокуратура России расследуют дело о злоупотреблениями полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) действующим гендиректором АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимиром Колмыковым и бывшим главой Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиром Солнцевым. Им может грозить пять и семь с половинной лет тюрьмы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой источник, знакомый с материалами уголовного дела.

По его словам, в марте 2015 года Колмыков, будучи исполнительным директором АО «НПО «Энергомаш» под давлением ранее занимавшего эту должность Солнцева, который якобы и пролоббировал его назначение, подписал изменения к лицензионному соглашению № 23 с ООО РД АМРОСС, ЛЛС, которое было заключено в конце сентября 2002 года в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas.

Соглашение, как было установлено в ходе расследования, заключалось на невыгодных для России и НПО условиях. Согласно ему, ООО, которое являлось совместным предприятием НПО «Энергомаш» и американской компании Pratt & Whitney, с 2022 года передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей, выпускаемых в России, для производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования в США. По версии следствия, заключение такого соглашения должно было быть на возмездной основе. Однако, как считают следователи, изменения, которые внес в лицензионное соглашение и подписал Колмыков, могли причинить ущерб на сумму в более 662 млн руб.

Колмыков возглавил НПО им. Лавочкина в августе 2018 года. Прежний руководитель НПО Сергей Лемешевский был задержан за мошенничество и превышение полномочий за месяц до этого. По версии следствия, Лемешевский и юрист Екатерина Аверьянова похитили деньги госкорпорации «Роскосмос», заключив фиктивные договоры на оказание юридических услуг с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры», в то время как все работы выполняли штатные юристы НПО. Ущерб от действий обоих следствие оценило в 330 млн руб.

Бывшего директора РКК «Энергия» (одно из ведущих предприятий космической промышленности, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Владимира Солнцева арестовали еще в 2020 году. Тогда ему предъявили обвинения в хищении более 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Сам Солнцев свою вину в суде не признал.

«Роскосмос» уточнял, что следственные действия в отношении Солнцева были начаты по итогам внутренних проверок в госкорпорации, а контракт с экс-руководителем РКК «Энергия» расторгли в 2018 году «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности».

Читайте на РБК Pro
Уравниловка, круговая порука и другие элементы управления по-русски
Как Генри Форд закрыл дыру в кассе на $38 млн в разгар Великой депрессии
Лазейка для инвестора. Как с помощью фьючерсов защититься от рецессии
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
РД-180 США НПО им.Лавочкина уголовное дело
Материалы по теме
Адвокат сообщил о возврате судом дела о хищении ₽330 млн НПО Лавочкина
Общество
Суд отпустил под домашний арест главу НПО им. Лавочкина
Общество
Рогозин сравнил дело экс-главы РКК «Энергии» с «осиным гнездом»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter