Суд отпустил под домашний арест главу НПО им. Лавочкина

Суд изменил с содержания под стражей меру пресечения главе НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову. Им вменяется растрата 330 млн руб. в виде гонораров юристам, выигравшим для НПО тяжбы с «Роскосмосом»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мосгорсуд смягчил меру пресечения для главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и адвоката Игоря Третьякова, которые обвиняются в растрате 330 млн руб. Об этом сообщил РБК адвокат Алексей Коврижкин, защищающий третью фигурантку дела, главу правового отдела НПО Елену Аверьянову (она находится под домашним арестом с конца 2018 года).

Следователь Андрей Бехтин просил продлить обвиняемым меру пресечения, его требования поддерживал прокурор, однако судья Елена Поспелова приняла другое решение. Сами Лемешевский и Третьяков не были доставлены на заседание из СИЗО в связи с нахождением на карантине, сказано в постановлении об отказе в продлении ареста.

Дело НПО им. Лавочкина в конце прошлого года дошло до суда, который вернул его прокурору для устранения нарушений. В начале апреля фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции.

Требуя продлить им содержание под стражей, следователь ссылался на возможность подозреваемых повлиять на свидетелей из-за обширных знакомств в органах государственной власти, а также исключительную сложность дела и большой объем его материалов. Судья пришла к выводу, что доводы представителя СКР несостоятельны: активные следственные действия по делу давно закончились, а от повторного ознакомления с материалами фигуранты отказались.

«Состава преступления в деле нет вообще. Видимо, суд посчитал, что, раз следствие почти за два года не смогло собрать доказательства, оно уже этого и не сделает», — убежден адвокат. По мнению Коврижкина, суд также мог учесть, что «Лемешевский награжден правительственными наградами, всю жизнь работал на страну, на оборону, Третьяков — заслуженный адвокат, и оба по каким-то надуманным основаниям почти два года под стражей».