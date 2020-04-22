Суд отпустил под домашний арест главу НПО им. Лавочкина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
Как в Европе постепенно смягчают карантин. Фоторепортаж Общество, 15:34  ВЦИОМ выявил рост тревоги у россиян из-за экономического кризиса Общество, 15:29 В Минздраве выступили за продление ограничений на майские праздники Общество, 15:27 Как провести съемку в Zoom и FaceTime: советы профессиональных фотографов Стиль, 15:22 В Москве задержали около 15 больных COVID-19 автомобилистов Общество, 15:20 В Кремле предложили не оценивать ситуацию на нефтяном рынке по одному дню Экономика, 15:16 Зачем бизнес объединяет ресурсы для решения социальных проблем Социальная экономика, 15:15  «Яндекс» запустил собственный мессенджер Технологии и медиа, 15:14 Кокорин сообщил об обещании «Зенита» продлить с ним контракт Спорт, 15:12 В Крыму обнаружили мертвым замглавы департамента культуры Москвы Общество, 15:10 Зачем компании менеджмент-шеринг Pro, 14:59 Слабый рубль, дешевая нефть, зависимый биткоин. Что происходит на рынке Крипто, 14:59 Путин освободил дополнительные выплаты врачам от НДФЛ Общество, 14:57 «Зеленое» финансирование в России: цели и противоречия современного рынка Зеленая экономика, 14:57 
Общество ,  
0 

Суд отпустил под домашний арест главу НПО им. Лавочкина

Суд изменил с содержания под стражей меру пресечения главе НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову. Им вменяется растрата 330 млн руб. в виде гонораров юристам, выигравшим для НПО тяжбы с «Роскосмосом»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мосгорсуд смягчил меру пресечения для главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и адвоката Игоря Третьякова, которые обвиняются в растрате 330 млн руб. Об этом сообщил РБК адвокат Алексей Коврижкин, защищающий третью фигурантку дела, главу правового отдела НПО Елену Аверьянову (она находится под домашним арестом с конца 2018 года).

Следователь Андрей Бехтин просил продлить обвиняемым меру пресечения, его требования поддерживал прокурор, однако судья Елена Поспелова приняла другое решение. Сами Лемешевский и Третьяков не были доставлены на заседание из СИЗО в связи с нахождением на карантине, сказано в постановлении об отказе в продлении ареста.

Дело НПО им. Лавочкина в конце прошлого года дошло до суда, который вернул его прокурору для устранения нарушений. В начале апреля фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции.

Требуя продлить им содержание под стражей, следователь ссылался на возможность подозреваемых повлиять на свидетелей из-за обширных знакомств в органах государственной власти, а также исключительную сложность дела и большой объем его материалов. Судья пришла к выводу, что доводы представителя СКР несостоятельны: активные следственные действия по делу давно закончились, а от повторного ознакомления с материалами фигуранты отказались.

«Состава преступления в деле нет вообще. Видимо, суд посчитал, что, раз следствие почти за два года не смогло собрать доказательства, оно уже этого и не сделает», — убежден адвокат. По мнению Коврижкина, суд также мог учесть, что «Лемешевский награжден правительственными наградами, всю жизнь работал на страну, на оборону, Третьяков — заслуженный адвокат, и оба по каким-то надуманным основаниям почти два года под стражей».

Дело в отношении Лемешевского и Третьякова было возбуждено летом 2018 года по заявлению «Роскосмоса» — основного акционера НПО. Оно связано с тяжбами НПО с «Роскосмосом». Следственный комитет считал, что контракт с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры», заключенный НПО для представления его интересов в суде, был фиктивным, и проходившие по нему средства, в том числе выплаченные в качестве «гонорара успеха» за выигранные процессы, выводились, а в действительности работу выполняли штатные юристы объединения.

Лемешевский не признавал вину и связал дело с местью «Роскосмоса» за выигранные тяжбы: «Когда в 2015 году я заступил на работу, у НПО был 31 сорванный госконтракт. «Роскосмос» предъявил нам претензии на сумму 5,7 млрд руб. Два арбитражных иска наши юристы проиграли вчистую. Поэтому мы приняли нестандартные меры, чтобы сохранить предприятие. Если бы мы потеряли более 1 млрд [руб.], мы бы стали банкротом», — объяснил он в суде свое решение нанять сторонних юристов. Когда интересы НПО начали представлять нанятые адвокаты, «Роскосмосу» удалось отсудить у НПО только 76 млн руб. — 1,3% от суммы требований.

Третьяков на момент возбуждения дела находился в розыске, хотя и не выезжал за пределы России. После возбуждения дела он вылетел в Москву и был задержан в Шереметьево.

Авторы: Маргарита Алехина, Елизавета Антонова
Теги: НПО Лавочкина, Роскосмос, суд
Материалы по теме
Умерли два зараженных коронавирусом сотрудника предприятий «Роскосмоса»
Общество
В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
Общество
Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться развитием полетов в стратосферу
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter