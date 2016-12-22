СМИ узнали о попытках бизнесменов не попасть в список приближенных Путина

Бизнесмены из России, опасаясь быть включенными в американский список «приближенных к Владимиру Путину», не ждут публикации этого документа и пытаются избежать попадания в этот доклад, узнал Bloomberg

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Министерство финансов США завершает работу по подготовке первого официального списка российских «олигархов», близких к президенту Путину. При этом некоторые бизнесмены, как рассказали Bloomberg два знакомых с ситуацией источника, опасаясь попасть в этот документ, не ждут публикации доклада и заранее пытаются защитить свое состояние и репутацию.

Некоторые российские бизнесмены, которые считают, что, скорее всего, попадут в список, проводят «стресс-тесты» на возможные последствия от этого, другие — избавляются от активов в американской юрисдикции, рассказывают источники Bloomberg из числа американских советников этих бизнесменов.

Часть бизнесменов, по словам бывшего сотрудника Госдепартамента Дэна Фрида, обратились к бывшим сотрудникам Минфина и Госдепа, которые занимались санкциями. Россияне просили их помочь не оказаться в итоговой редакции списка. Фрид рассказал Bloomberg, что такое предложение поступило и ему самому, однако он отказался. По данным еще одного собеседника агентства, некоторые предприниматели, для того чтобы избежать попадания в список, посылают в Вашингтон своих доверенных лиц. ​

Как писал «Коммерсантъ» 12 января, в список «приближенных к Владимиру Путину», который администрация Дональда Трампа вскоре должна будет представить конгрессу США, могут войти более 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов. С членами семей число фигурантов списка может достигнуть трехсот. В конгресс этот список должен будет попасть до 29 января, замечает Bloomberg. Попадание в список «приближенных к Путину» лиц не означает автоматического попадания под санкции, однако делает риск такого развития событий существенным.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Согласно документу, в течение 180 дней, то есть до февраля 2018 года, власти США (Минфин, разведка, Госдепартамент) должны будут представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, которые связаны с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. В конце 2017 года Reuters уже писал со ссылкой на нескольких крупных предпринимателей из России, что представители бизнес-элиты стремятся дистанцироваться от Владимира Путина, чтобы не попасть под санкции. В Кремле видят в действиях властей США попытку поссорить Путина с представителями крупного бизнеса.

11 января глава Минфина США Стивен Мнучин на брифинге заявил, что его ведомство работает над санкциями, направленными против «российских олигархов». «Это то, над чем мы работаем, как мы уже говорили. Он [список] должен появиться в скором будущем. Это то, чему мы уделяем большое внимание», — заверил Мнучин.​