Дума подготовила запрет осужденным релокантам менять паспорта и жениться

Депутаты предложили запретить тем, кого осудили в России и кто уехал из страны, пользоваться рядом консульских услуг и заморозить активы. Их семьям будут выплачивать пособие из заблокированных средств

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Осужденным в России людям, уехавшим из страны, планируют запретить получать ряд консульских услуг за рубежом, в том числе менять паспорта, регистрировать брак и получать от консульства помощь в случае ареста. Соответствующие поправки внесли в Думу депутаты, среди которых глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Согласно документу, консульствам запретят оформлять таким людям:

паспорта;

заключение брака, смену имени;

внесение изменений в записи актов гражданского состояния, выдачу повторных свидетельств, например о браке или рождении;

юридическую помощь в случае задержания или ареста, передачу посылок и писем;

помощь в случае, если гражданин оказался в другой стране без средств к существованию;

ряд нотариальных услуг, например удостоверение сделок;

легализацию иностранных официальных документов;

истребование хранящихся на территории России документов.

Под ограничения попадут не живущие в России люди, осужденные за любое уголовное преступление, а также те, кому было назначено административное наказание по ряду статей КоАП (это призывы к нарушению территориальной целостности России или к введению санкций, дискредитация вооруженных сил, участие в деятельности нежелательной организации, а также невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений в деятельности иноагентов).

Кроме консульских ограничений, им планируют заморозить активы, включая денежные средства, запретить регистрацию в качестве ИП и самозанятого, пользование банковскими услугами дистанционно, приостановить действие водительских прав и т.д.

Решение о введении ограничительных мер будет принимать Генпрокуратура, она же будет вести список таких лиц. Планируется, что он будет открытым, по аналогии с реестром иноагентов.

Снять ограничения можно будет после отмены приговора суда или постановления о назначении административного наказания, исполнения приговора (наказания), возвращения в Россию или смерти человека.

Если человека включили в список на ограничения, но ему необходимо получать выплаты из бюджета России, а также деньги от юрлиц или физлиц, ему надо будет использовать для этого специальный рублевый счет. Особенности пользования таким счетом устанавливаются решением совета директоров Центробанка. Открыть можно только один рублевый счет на одного человека.

Если с человеком, включенным в список, раньше проживали родители, супруг или дети и они не имеют собственных источников дохода, то Генпрокуратура примет решение о назначении им ежемесячного гуманитарного пособия. Размер будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ. Выплата такого пособия будет осуществляться за счет замороженных средств уехавшего из России гражданина.