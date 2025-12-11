 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Дума подготовила запрет осужденным релокантам менять паспорта и жениться

Сюжет
Новые законы в России
Депутаты предложили запретить тем, кого осудили в России и кто уехал из страны, пользоваться рядом консульских услуг и заморозить активы. Их семьям будут выплачивать пособие из заблокированных средств
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Осужденным в России людям, уехавшим из страны, планируют запретить получать ряд консульских услуг за рубежом, в том числе менять паспорта, регистрировать брак и получать от консульства помощь в случае ареста. Соответствующие поправки внесли в Думу депутаты, среди которых глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Согласно документу, консульствам запретят оформлять таким людям:

  • паспорта;
  • заключение брака, смену имени;
  • внесение изменений в записи актов гражданского состояния, выдачу повторных свидетельств, например о браке или рождении;
  • юридическую помощь в случае задержания или ареста, передачу посылок и писем;
  • помощь в случае, если гражданин оказался в другой стране без средств к существованию;
  • ряд нотариальных услуг, например удостоверение сделок;
  • легализацию иностранных официальных документов;
  • истребование хранящихся на территории России документов.

Под ограничения попадут не живущие в России люди, осужденные за любое уголовное преступление, а также те, кому было назначено административное наказание по ряду статей КоАП (это призывы к нарушению территориальной целостности России или к введению санкций, дискредитация вооруженных сил, участие в деятельности нежелательной организации, а также невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений в деятельности иноагентов).

Кроме консульских ограничений, им планируют заморозить активы, включая денежные средства, запретить регистрацию в качестве ИП и самозанятого, пользование банковскими услугами дистанционно, приостановить действие водительских прав и т.д.

В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Решение о введении ограничительных мер будет принимать Генпрокуратура, она же будет вести список таких лиц. Планируется, что он будет открытым, по аналогии с реестром иноагентов.

Снять ограничения можно будет после отмены приговора суда или постановления о назначении административного наказания, исполнения приговора (наказания), возвращения в Россию или смерти человека.

Если человека включили в список на ограничения, но ему необходимо получать выплаты из бюджета России, а также деньги от юрлиц или физлиц, ему надо будет использовать для этого специальный рублевый счет. Особенности пользования таким счетом устанавливаются решением совета директоров Центробанка. Открыть можно только один рублевый счет на одного человека.

Если с человеком, включенным в список, раньше проживали родители, супруг или дети и они не имеют собственных источников дохода, то Генпрокуратура примет решение о назначении им ежемесячного гуманитарного пособия. Размер будет устанавливать правительство по согласованию с ЦБ. Выплата такого пособия будет осуществляться за счет замороженных средств уехавшего из России гражданина.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума консульство иноагенты Генпрокуратура
Материалы по теме
В Думе предложили снимать сделки с жильем на видео при нотариусе
Политика
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей»
Политика
Глава Минюста предложил не сравнивать иноагентов с декабристами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 21:39 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 21:39
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Карим Бензема допустил возвращение в сборную Франции на ЧМ-2026 Спорт, 21:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Москва договорилась о покупке аэропорта «Остафьево» у «Газпрома» Бизнес, 21:39
Disney вложит $1 млрд в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам Технологии и медиа, 21:28
Axios узнал, что США ввели санкции против племянников Мадуро Политика, 21:25
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Лучшему российскому лыжнику сезона отказали в нейтральном статусе Спорт, 21:18
Путин провел совещание о ситуации в зоне военной операции. Видео Политика, 21:15
Ельцин-центр объявил о закрытии театра Общество, 20:56
Дума подготовила запрет осужденным релокантам менять паспорта и жениться Политика, 20:48
Может ли вступление Украины в ЕС ускорить мирное урегулирование Политика, 20:42
Дегтярев поблагодарил МОК за снятие ограничений на юношеские турниры Спорт, 20:42
Инвесторы согласились подождать выплат по облигациям Домодедово еще год Бизнес, 20:39