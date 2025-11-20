Генпрокурор заявил о низкой наступательности в поиске незаконных активов

Раскрываемость и результативность конфискации ухудшается из-за формального подхода к проверкам и недостаточной наступательности со стороны следствия, заявил генпрокурор. Он призвал к устранению «грубых просчетов» в системе

Александр Гуцан (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Органы прокуратуры и следствия придерживаются формального подхода к проверкам имущественного положения подозреваемых и обвиняемых, наступательности в судебных процессах недостаточно, заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан.

По его словам, только каждая третья попытка розыска активов, за счет которых возможно применение конфискации, оказывается успешной. Это ослабляет эффективность борьбы с преступностью. Гуцан подчеркнул, что конфискация — это один из ключевых инструментов возврата незаконных доходов в казну и лишения преступников экономической базы.

Так, за 2,5 года совместной работы прокуроров с заинтересованными ведомствами удалось конфисковать более 33 тыс. автомобилей по делам о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Из них 5,5 тыс. направили в зону военной операции, 146 — на развитие новых регионов, и еще 19 — спасателям.

«Эта работа требует продолжения. Скорее даже наращивания усилий для устранения грубых просчетов и системных недостатков в обеспечении применения конфискации», — отметил Гуцан.

Прокуроры также добиваются изъятия оружия, спецтехники и коррупционных доходов, однако злоумышленники продолжают скрывать активы через фиктивных лиц и зарубежные счета, отметил генпрокурор. Гуцан поручил активизировать усилия по поиску и аресту нелегальных активов.

«Органам прокуратуры предписано скоординировать и активизировать усилия уполномоченных органов по поиску нелегальных активов, в том числе у третьих лиц, не исключая бывших супругов, родственников и иных близких, которые владеют ими формально. Обеспечить своевременный арест имущества, доказывание на следствии и в суде нелегальности его происхождения, добиваясь реального изъятия в доход государства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Конфискация имущества в России осуществляется как мера уголовно-правового воздействия, которая предполагает принудительное изъятие и обращение в собственность государства имущества, связанного с преступлениями, коррупцией или нелегальной деятельностью.