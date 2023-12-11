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Политика ,  
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Премьер Польши предрек «конец европейского сообщества» из-за реформ

Премьер Польши Моравецкий: ЕС должен отказаться от централизации ради выживания
Польша в рамках Евросоюза будет противостоять централистским тенденциям, которые рано или поздно могут разрушить его, заявил премьер Моравецкий. В августе евродепутаты подготовили проект централизации власти в ЕС
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Евросоюзу следует отказаться от централизации ради собственного выживания, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Rzeczpospolita.

«Последние попытки централизации в Европейском союзе предвещают конец европейского сообщества, каким мы его знаем», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что место Польши — в Евросоюзе, в рамках которого польские власти могут гарантировать стране хорошее и безопасное будущее.

«Только в рамках союза мы можем противостоять централистским тенденциям, которые, если они продолжатся, рано или поздно разрушат его», — подчеркнул он.

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Матеуш Моравецкий

Сейчас в Европарламенте ведется обсуждение о передаче полномочий по обеспечению безопасности с национального уровня на общеевропейский. Польша выступила против данной инициативы.

Так, в конце ноября глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что передача полномочий по обеспечению безопасности с национального уровня на общеевропейский «угрожает безопасности» Варшавы.

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По его словам, страны ЕС сами должны обеспечивать свою безопасность, а не «вымышленная армия» Евросоюза.

В августе Politico сообщила, что группа депутатов Евросоюза предложила внести ряд существенных изменений в работу организации и ее институтов. Основной целью проекта является централизация власти в ЕС.

Они предложили упразднить единогласную систему принятия решений в пользу принципа большинства, обеспечить юридические полномочия на уровне ЕС в сфере обороны, налогообложения, внешней политики и других.

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Виктория Громова Виктория Громова
Польша Матеуш Моравецкий ЕС децентрализация

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Выгодные ставки

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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