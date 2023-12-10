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Палестино-израильский конфликт ,  
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Госдеп США решил продать Израилю боеприпасы без одобрения конгресса

Reuters: Госдеп США решил продать Израилю боеприпасы без одобрения конгресса
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Госдеп США принял решение продать Израилю около 14 тыс. танковых снарядов без одобрения конгресса, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Чтобы одобрить продажу боеприпасов, Госдепартамент воспользовался декларацией закона о контроле за экспортом вооружений, по которой разрешение конгресса не требуется. Израиль купит у США снаряды для танков на сумму почти в $107 млн (около 9,9 млрд руб.). Это станет частью более крупной сделки на $500 млн (около 46 млрд руб.), на которую администрация американского президента Джо Байдена ранее попросила одобрения у конгресса.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил конгрессу, что боеприпасы должны быть немедленно предоставлены Израилю в интересах национальной безопасности США, пишет Reuters. В Госдепе отметили, что сделка является подтверждением того, что американские власти поддерживают Израиль.

США планируют продать Израилю снаряды для танков Merkava и сопутствующее оборудование. В Пентагоне подчеркнули, что продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Конгресс США рассмотрит запрос о продаже Израилю снарядов для танков
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8 декабря администрация Байдена запросила у конгресса одобрение на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских Merkava для боев в секторе Газа. Источники Reuters уточнили, что возможная сделка не станет дополнительным расходом на финансирование, предусмотренное для Украины и Израиля.

Агентство со ссылкой на экс-сотрудника Госдепа Джоша Пола сообщало, что ведомство настаивает на скором одобрении сделки, комитеты должны рассмотреть запрос за 20 дней.

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Госдепартамент США США Конгресс США снаряды танки Пентагон
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