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Военная операция на Украине ,  
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Почти половина избирателей США сочли чрезмерной помощь Украине

FT: около 48% избирателей в США считают чрезмерной помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Большинство американских избирателей сочли чрезмерной помощь Украине и Израилю на фоне продолжающихся экономических проблем. FT пишет, что результаты опроса показывают «мрачные перспективы» для переизбрания Байдена
Фото: Vio Namer / Reuters
Фото: Vio Namer / Reuters

Около 48% американских избирателей считают, что США тратят «слишком много» на военную и финансовую помощь Украине. Об этом со ссылкой на опрос социологов Мичиганского университет сообщает Financial Times (FT).

Так, из почти половины опрошенных, которые считают траты на Украину чрезмерными, 65% относят себя к сторонникам Республиканской партии, 52% заявили о нейтральной позиции, и только 32% причислили себя к сторонникам демократов.

О том, что Вашингтон тратит на помощь союзнику «правильную сумму», заявили 27% опрошенных. Еще 11% сказали, что США тратят недостаточно много.

Кроме этого, большинство опрошенных также заявили, что США «слишком много» тратят на помощь Израилю, а среди тех, кто заявил о недостаточной поддержке Тель-Авива, в большинстве оказались республиканцы.

FT отмечает, что высокий уровень сопротивления военной помощи Израилю и Украине происходит на фоне продолжающегося беспокойства по поводу состояния американской экономики: только 25% респондентов назвали состояние экономики США либо «хорошим», либо «отличным».

Опрос был проведен среди 1004 зарегистрированных избирателей по всей стране в период с 5 по 6 декабря. Погрешность составляет около 3,1 п.п.

Газета напоминает, что опрос был проведен на фоне усилий американского президента Джо Байдена по объединению «разделенного» конгресса, который уже месяц не может согласовать масштабный пакет помощи Украине и Израилю.

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Республиканский стратег Дуг Хей заявил изданию, что будущая помощь США Украине «под вопросом», отметив, что республиканцы в конгресса «находятся на том же уровне, что и их избиратели».

В то же время, отмечает FT, результаты опроса показывают «мрачные перспективы» для переизбрания Байдена: только 17% американцев заявили, что их финансовое положение улучшилось с тех пор, как он стал президентом, еще 53% заявили об ухудшении положения.

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Белый дом (Вашингтон, США)

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. В Белом доме предупреждали, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года без выделения дополнительных средств.

Помимо США, поддержка выделения средств Украине падает и в Евросоюзе. Так, опрос Eurobarometer показал, что общая поддержка предоставления военной помощи Украине упала с 67% в апреле 2022 года до 48% в августе 2023-го, а доля тех, кто против передачи оружия и техники Киеву, выросла с 26 до 34% в тот же период. Опрос также показал, что доля граждан ЕС, полностью поддерживающих санкции против России, снизилась до 46% в августе 2023 года с 55% в апреле 2022-го.

Москва выступает против выделения Украине средств, которые можно будет направить на военные нужды. Кредиты Киеву со стороны международных институтов российские власти называли «вваливанием денег в черную дыру».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине финансовая помощь США соцопрос Израиль
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