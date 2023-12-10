В США заявили о наличии только $1 млрд на пополнение запасов вооружений

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Chip Somodevilla Chip Somodevilla)

У США осталось примерно $1 млрд финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов, cообщила в интервью CBS глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

«С точки зрения бюджета, у нас осталось около $1 млрд на пополнение наших собственных запасов», — сказала она. Янг задалась вопросом, стоит ли рисковать собственной боеготовностью, когда ситуация в мире становится сложнее. По ее словам, власти не должны выбирать между обеспечением собственной национальной безопасности и поддержкой союзников, в том числе Украины.

Янг добавила, что большая часть средств, выделенных Вашингтоном в помощь Украине, «остается дома». «Наша оборонно-промышленная база получает большую часть этого финансирования на производство оборудования, оружия, боеприпасов, а это значит, что в США есть высокооплачиваемые рабочие места».

В начале декабря 2023 года в Белом доме заявили, что администрация президента не может пообещать Украине дальнейшее финансирование из-за ситуации в конгрессе. Там подчеркнули, что проблема — в позиции «небольшого числа республиканцев» среди конгрессменов, «которые хотят держать в заложниках эту помощь».

Конгресс США с конца сентября 2023 года не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. По данным Politico, у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря.

Россия негативно относится к поставкам западного оружия на Украину. Москва считает, что такая помощь показывает вовлеченность этих стран в конфликт, при этом Россия добьется своих целей, несмотря ни на что.