Комитет сената США отложил голосование по «санкциям из ада» против России

Комитет по иностранным делам сената США перенес голосование по санкционному законопроекту DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), который, который за жесткость предлагаемых мер называют «санкциями из ада». Об этом пишет Bloomberg.

Как уточняет агентство, голосование было отменено, так как один из авторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм, не смог на нем присутствовать. Оно может состояться на следующей неделе или уже в следующем году, отмечает Bloomberg.

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