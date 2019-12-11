Политика , 11 дек, 21:32
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Пентагон заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии
Марк Эспер
Россия увеличила свое присутствие в Сирии, рассказал на слушаниях в Комитете палаты представителей по вооруженным силам конгресса США глава Пентагона Марк Эспер.
«За последние полтора месяца оно увеличилось», — сказал Эспер, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Сирии. По его словам, этот факт немного беспокоит его, но не так сильно, как расширение влияния Москвы в других регионах Ближнего Востока, в том числе в Египте.
Глава Пентагона добавил, что его волнует сближение России и Турции, а также то, что Анкара «сходит с орбиты» НАТО.
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