Пентагон заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии

Марк Эспер (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Россия увеличила свое присутствие в Сирии, рассказал на слушаниях в Комитете палаты представителей по вооруженным силам конгресса США глава Пентагона Марк Эспер.

«За последние полтора месяца оно увеличилось», — сказал Эспер, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Сирии. По его словам, этот факт немного беспокоит его, но не так сильно, как расширение влияния Москвы в других регионах Ближнего Востока, в том числе в Египте.

Глава Пентагона добавил, что его волнует сближение России и Турции, а также то, что Анкара «сходит с орбиты» НАТО.

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