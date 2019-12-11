Пентагон заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 12:33
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова Общество, 22:25 В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы Общество, 22:18 Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн Экономика, 22:16 Комитет сената поддержал билль о признании России «спонсором терроризма» Политика, 22:13 ТНТ не показал в сериале «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина Политика, 22:08 ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку Финансы, 22:02 Креативность за 30 дней: как развить необходимый навык РБК и Xiaomi, 22:02 В ДНР обвинили Украину в срыве графика разведения сил Политика, 21:55 Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии Политика, 21:41 Олимпийский комитет Британии призвал ужесточить санкции против России Спорт, 21:35 Власти предложили привлечь нотариусов к борьбе с обналичиванием Pro, 21:34 Пентагон заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии Политика, 21:32 Как сэкономить на топливе при грузоперевозках: чем заменить дизель РБК и Scania, 21:28 Путин произнес тост за Родину и ее героев на приеме в Кремле Политика, 21:12
Политика ,  
0 
Пентагон заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии
Марк Эспер (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Россия увеличила свое присутствие в Сирии, рассказал на слушаниях в Комитете палаты представителей по вооруженным силам конгресса США глава Пентагона Марк Эспер.

«За последние полтора месяца оно увеличилось», — сказал Эспер, отвечая на вопрос о военном присутствии России в Сирии. По его словам, этот факт немного беспокоит его, но не так сильно, как расширение влияния Москвы в других регионах Ближнего Востока, в том числе в Египте.

Глава Пентагона добавил, что его волнует сближение России и Турции, а также то, что Анкара «сходит с орбиты» НАТО.

Материал дополняется.

Теги: Пентагон, Сирия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter