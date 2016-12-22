Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,16 65,95 EUR Нал. 76,37 75,00 USD Бирж. 66,64 +0,25 EUR Бирж. 75,67 -0,08 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 3531,10 -54,90 IMOEX 2396,84 -1,42% RTSI 1136,50 -1,85% Brent 61,17 -3,26% DJIA 24423,26 +0,14% Nasdaq 7020,52 +0,74%
Абдулатипов написал письма в защиту арестованных чиновников и Магомедова
Лента новостей
Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 08:57, РБК и EXMO Муж финдиректора Huawei предложил за нее залог в $11 млн 08:37, Общество Абдулатипов написал письма в защиту арестованных чиновников и Магомедова 08:30, Политика «ИрАэро» пообещала вывезти застрявших в Китае туристов до 15 декабря 08:18, Общество ЕС определил главных распространителей пиратского контента в России 08:05, Общество Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 08:00, РБК и Whirlpool В Москве из-за гололеда посоветовали пользоваться городским транспортом 07:46, Общество МЧС закроет свой институт во главе с актером Бурляевым 07:31, Общество Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств» 07:02, Политика Эксперты оценили шансы на второе за год повышение ключевой ставки ЦБ 07:00, Финансы Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 06:55, РБК и Huawei СМИ узнали о планах властей установить «умные» счетчики газа на ₽130 млрд 06:50, Общество Ксения Собчак объявила об уходе из L'Officiel 06:32, Технологии и медиа Посольство связало с ЧМ решение Госдепа снизить уровень опасности России 06:11, Политика Большинство французов выступило против акций «желтых жилетов» 06:01, Политика Избирком снял с выборов губернатора Приморья кандидата «Патриотов России» 05:43, Политика CNN насчитал 16 контактировавших с Россией людей из окружения Трампа 05:16, Политика Bohemian Rhapsody стала самой прослушиваемой песней XX века 05:09, Общество Apple обжаловала запрет суда на продажу ряда моделей iPhone в Китае 04:32, Технологии и медиа СБУ выпустила предупреждающие о «военном вторжении» России буклеты 04:12, Политика ABC узнал о решении Бутиной признать вину по одному из пунктов обвинения 04:10, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 03:48, РБК и Philips Google сообщил об утечке данных более 52 млн пользователей из-за ошибки 03:27, Технологии и медиа В Instagram появилась возможность отправлять голосовые сообщения 03:24, Технологии и медиа Ле Пен прокомментировала решение Макрона ввести режим ЧП во Франции 02:52, Политика Госдеп исключил Россию из списка опасных для туристов из США стран 02:40, Политика Британские депутаты проведут дебаты из-за переноса голосования по Brexit 02:21, Политика Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000% 02:03, Экономика
Абдулатипов написал письма в защиту арестованных чиновников и Магомедова
Политика, 08:30
0
Абдулатипов написал письма в защиту арестованных чиновников и Магомедова
Спецпредставитель президента по государствам Каспия Рамазан Абдулатипов направлял письма властям в защиту арестованных за коррупцию дагестанских чиновников, а также владельца группы «Сумма» и своего брата Раджаба
Рамазан Абдулатипов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В интервью РБК бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал о своем обращении к руководству страны с просьбой перевести экс-мэра Махачкалы Саида Амирова на больничный режим с учетом его состояния здоровья. «И такое поручение было дано рассмотреть. А дальше я уже не знаю, какая судьба этого была», — отметил собеседник РБК.

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров был арестован в 2013 году по подозрению в подготовке к совершению теракта и организации заказного убийства следователя и в августе 2015 года приговорен к пожизненному заключению. Он, будучи инвалидом-колясочником, отбывает срок в тюрьме «Черный дельфин» в городе Соль-Илецк Оренбургской области. «Более того, я, даже когда Амирова, несмотря на разные его характеристики, несмотря ни на что, я даже первые дни по просьбе родственников обратился к [председателю Следственного комитета России Александру] Бастрыкину с просьбой дать ему возможность, чтобы у него был человек, который за ним ухаживает», — рассказал спецпредставитель президента.

Кроме того, после объявления в розыск экс-главы ПФР Дагестана Сагида Муртазалиева руководитель республики «просил рассмотреть возможность изменения ему меры пресечения, учитывая его заслуги перед страной». Олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший глава отделения Пенсионного фонда по Дагестану Муртазалиев находится в розыске по обвинениям в финансировании терроризма и убийствах, он скрывается в Дубае.

Абдулатипов — РБК: «В республике не было вора без куратора из Москвы»
Политика

В обращениях на имя президента Абдулатипов просил «оказать возможность в изменении меры пресечения» экс-премьеру Дагестана Абдусамаду Гамидову, его заместителям и министрам, которые там находятся. «И где-то один раз я писал и по [основателям группы «Сумма» братьям] Магомедовым», — добавил он в интервью.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, глава республиканского минобразования Шахабас Шахов стали фигурантами уголовных дел в рамках масштабной антикоррупционной кампании в республики в этом феврале. Это произошло после смены руководства республики прошлой осенью. Владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых арестовали в апреле по подозрению в создании преступной группировки.

В письмах к руководству страны Абдулатипов, с его слов, писал и о своем брате, дагестанском депутате Раджабе, арестованном по обвинениям в участии в преступной группе, торговавшей поддельными справками об инвалидности.

Абдулатипов связал свою отставку с арестами Магомедовых и Керимова
Политика

«Я никогда не занимаюсь чисто спасением своего брата. Хотя я считаю, что как раз-таки брат меньше всего виноват, [его] арестовали, организуя ложные показания разных негодяев и трусов. Если бы был виноват брат, было бы за ним преступление, я бы никогда не осмелился бы обращаться к президенту, потому что он завтра мне сказал бы: «Ты смотри, что твой брат делал. Вот документ». А такого нет, — рассуждает экс-глава Дагестана. — А то, что можно выбивать показания, это известно исторически. Даже хорошие люди, друзья, когда попадают в такую ситуацию, они же трусливые, им больно, понимаете? И то, что они там выдумывают, чтобы их не доконали».

Абдулатипов добавил, что общается со своим братом через адвоката и в свое время поставил Раджаба в парламент депутатом, «чтобы у него не было никакой материальной ответственности».

Авторы: Владимир Дергачев, Петр Канаев.
Теги: Рамазан Абдулатипов , Дагестан , Зиявудин Магомедов , Саид Амиров , Сагид Муртазалиев , Владимир Путин , группа «Сумма» , коррупция ...
Главное
FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка Финансы
Материалы по теме
В справке ФСБ о Дагестане оказались «близкие связи» Абдулатипова Политика
Владимир Васильев — РБК: «Должны понимать, что придут и предъявят» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter