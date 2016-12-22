Абдулатипов написал письма в защиту арестованных чиновников и Магомедова

Спецпредставитель президента по государствам Каспия Рамазан Абдулатипов направлял письма властям в защиту арестованных за коррупцию дагестанских чиновников, а также владельца группы «Сумма» и своего брата Раджаба

Рамазан Абдулатипов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В интервью РБК бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал о своем обращении к руководству страны с просьбой перевести экс-мэра Махачкалы Саида Амирова на больничный режим с учетом его состояния здоровья. «И такое поручение было дано рассмотреть. А дальше я уже не знаю, какая судьба этого была», — отметил собеседник РБК.

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров был арестован в 2013 году по подозрению в подготовке к совершению теракта и организации заказного убийства следователя и в августе 2015 года приговорен к пожизненному заключению. Он, будучи инвалидом-колясочником, отбывает срок в тюрьме «Черный дельфин» в городе Соль-Илецк Оренбургской области. «Более того, я, даже когда Амирова, несмотря на разные его характеристики, несмотря ни на что, я даже первые дни по просьбе родственников обратился к [председателю Следственного комитета России Александру] Бастрыкину с просьбой дать ему возможность, чтобы у него был человек, который за ним ухаживает», — рассказал спецпредставитель президента.

Кроме того, после объявления в розыск экс-главы ПФР Дагестана Сагида Муртазалиева руководитель республики «просил рассмотреть возможность изменения ему меры пресечения, учитывая его заслуги перед страной». Олимпийский чемпион по вольной борьбе и бывший глава отделения Пенсионного фонда по Дагестану Муртазалиев находится в розыске по обвинениям в финансировании терроризма и убийствах, он скрывается в Дубае.

В обращениях на имя президента Абдулатипов просил «оказать возможность в изменении меры пресечения» экс-премьеру Дагестана Абдусамаду Гамидову, его заместителям и министрам, которые там находятся. «И где-то один раз я писал и по [основателям группы «Сумма» братьям] Магомедовым», — добавил он в интервью.

Премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, глава республиканского минобразования Шахабас Шахов стали фигурантами уголовных дел в рамках масштабной антикоррупционной кампании в республики в этом феврале. Это произошло после смены руководства республики прошлой осенью. Владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых арестовали в апреле по подозрению в создании преступной группировки.

В письмах к руководству страны Абдулатипов, с его слов, писал и о своем брате, дагестанском депутате Раджабе, арестованном по обвинениям в участии в преступной группе, торговавшей поддельными справками об инвалидности.

«Я никогда не занимаюсь чисто спасением своего брата. Хотя я считаю, что как раз-таки брат меньше всего виноват, [его] арестовали, организуя ложные показания разных негодяев и трусов. Если бы был виноват брат, было бы за ним преступление, я бы никогда не осмелился бы обращаться к президенту, потому что он завтра мне сказал бы: «Ты смотри, что твой брат делал. Вот документ». А такого нет, — рассуждает экс-глава Дагестана. — А то, что можно выбивать показания, это известно исторически. Даже хорошие люди, друзья, когда попадают в такую ситуацию, они же трусливые, им больно, понимаете? И то, что они там выдумывают, чтобы их не доконали».

Абдулатипов добавил, что общается со своим братом через адвоката и в свое время поставил Раджаба в парламент депутатом, «чтобы у него не было никакой материальной ответственности».