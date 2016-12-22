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Абдулатипов связал свою отставку с арестами Магомедовых и Керимова
Зачистки в Дагестане, 00:02
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Абдулатипов связал свою отставку с арестами Магомедовых и Керимова
Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал свою отставку и аресты Сулеймана Керимова и братьев Магомедовых «спровоцированной акцией». Это попытка «взорвать Дагестан», заявил Абдулатипов в интервью РБК
Рамазан Абдулатипов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Спецпредставитель президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов в разговоре с РБК назвал свою отставку с поста главы Дагестана и аресты бизнесменов Сулеймана Керимова и братьев Магомедовых «спровоцированной акцией».

«Почему этих людей, допустим, Сулеймана [арестовали] во Франции, Магомедова [направили] в тюрьму? Это совпало с тем периодом, когда я уходил в отставку, и в Дагестане начались аресты», — напомнил Абдулатипов. На уточняющий вопрос, связывает ли он эти события, Абдулатипов ответил утвердительно: «Это было сделано, чтобы взорвать Дагестан. Дагестан слишком хорошо относится к президенту с 1999 года, и благодаря этому фактору Дагестан пока не взорвался».

По словам Абдулатипова, на момент прихода в республику в 2013 году он собрал бизнесменов и предложил им работать вместе и не настраиваться друг против друга, но «через три месяца все это разбилось». При этом спецпредставитель президента не верит в версию, что конкурирующие бизнесмены были инициаторами дел друг против друга: «Я думаю, что противоречия были между ними, но не такого уровня».

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Экс-глава Дагестана обратил внимание на то, что его отставка могла привести к общей турбулентности на Кавказе, в частности, к волнениям из-за чечено-ингушского пограничного соглашения. «Я не преувеличиваю своей роли и в России, и на Кавказе, но прошу обратить внимание, что вся эта турбулентность пошла после моей отставки [с поста главы Дагестана прошлой осенью]. Может быть, это совпадение, а может, когда убирают более-менее крупную фигуру, возникает турбулентность в любой системе».

Причины своей отставки Абдулатипов видит в том числе и в усилиях со стороны «московских покровителей» дагестанских коррупционеров. «В Дагестане знают, что в республике нет и не было ни одного вора и бандита, у которого нет куратора в Москве. И когда Абдулатипов начал наводить порядок, поступления сюда (в Москву. — РБК), соответственно, снизились». Он напомнил, что снял с работы четверых министров за коррупционные дела и всего отставил 22 руководителей городов и районов за коррупцию, а «в результате с чем боролся, на то и напоролся — обвинили за все, что там было, весь бардак, который еще со времен Петра Великого».

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В то же время Абдулатипов добавил, что президент Владимир Путин знает его работу, учитывая что экс-глава республики после отставки был награжден орденом Александра Невского. Он уточнил, что обвинения в контексте масштабной антикоррупционной кампании в Дагестане мешают его работе, но он, как «рабочая лошадь», мало отвлекается на посторонние дела. «Коррупцией надо заниматься не наездами после отставки. Почему в течение пяти или даже 25 лет было несколько дел, а тут, когда я стал наводить порядок, навалились. Это месть моих врагов, которых я лишил неправедных доходов и должностей. Разберутся, когда эта пыль осядет», — объяснил собеседник РБК.

Абдулатипов заявил, что предупреждал президента перед назначением в Дагестан, что при «чистке болота» ему придется «испачкаться в грязи», но добавил, что пришел в Дагестан «не голодный», поскольку к назначению имел «и дома, и квартиры, и машины».

В сентябре прошлого года стало известно, что Рамазан Абдулатипов по просьбе Кремля написал заявление об отставке. Глава государства его отставку принял и назначил новым врио главы республики Владимира Васильева, на тот момент руководителя фракции «Единой России» в Думе. На прощание Абдулатипов поблагодарил дагестанцев за работу и раскритиковал неназванных столичных деятелей, навязывающих президенту «не очень популярные решения».

После назначения в феврале 2018 года в Дагестане оперативники ФСБ провели обыски в домах и на рабочих местах руководителей правительства республики. В конце сентября сотрудники ФСБ по подозрению во взяточничестве задержали Раджаба Абдулатипова, депутата народного совета Дагестана и брата экс-главы республики.​

Миллиардер Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. В июне этого года французское следствие отозвало все претензии к сенатору, поскольку не смогло доказать его вину. Владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых в марте нынешнего года арестовали по подозрению в создании преступной группировки и ряде эпизодов мошенничества и растраты.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Рамазан Абдулатипов , Коррупция , Дагестан , отставка
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