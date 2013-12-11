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В.Янукович пообещал ЕС покончить с кризисом в стране за сутки
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В.Янукович пообещал ЕС покончить с кризисом в стране за сутки
Политика, 11 дек 2013, 22:33
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В.Янукович пообещал ЕС покончить с кризисом в стране за сутки
Президент Украины Виктор Янукович пообещал еврокомиссару по внешней политике Кэтрин Эштон в течение суток предпринять меры для урегулирования кризисной ситуации в стране. Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве после встречи с В.Януковичем, передает "РБК-Украина".
Фото: Global Look Press

"Из того, что я услышала от господина президента, в течение 24 часов должно быть что-то сделано", - заявила дипломат. При этом К.Эштон добавила: украинский президент заверил ее, что хочет иметь тесные отношения с Евросоюзом.

Однако в Киеве объявили, что подобные заявления стали следствием недопонимания. "Благодаря ошибке синхрониста на трансляции "прессухи" Эштон, везде идет новость о том, что Янукович обещал что-то сделать в течение 24 часов. В реальности этого не было сказано, подтверждают в делегации ЕС", - написал на своей странице в Facebook корреспондент газеты "Коммерсант Украина" Сергей Сидоренко.

Ранее украинский лидер пригласил местную оппозицию к участию в круглом столе и заверил, что "власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не применит силы против мирных собраний". Оппозиционеры призыв политика проигнорировали и на встречу не пришли.

В то же время премьер-министр Украины Николай Азаров подтвердил слова В.Януковича и заверил, что силового разгона Евромайдана в Киеве не будет. "Увы, наши политические оппоненты стараются всеми возможными способами поддерживать напряжение. Они распространяют сплетни, одной из которых является возможность силового разгона Майдана. Этого не будет! Сила к мирным демонстрантам применяться не будет", - говорится в опубликованном сегодня заявлении главы правительства.

За последними событиями на Украине вы можете следить здесь: "Евромайдан: новый штурм "Беркута" и гражданская оборона".

Одновременно с этим стало известно, что в Киев из Крыма отправились несколько автобусов с внутренними войсками, передает "РБК-Украина". Военные должны сменить тех, кто стоит на киевских улицах и обеспечивает порядок во время массовых акций.

Накануне силовики попытались разогнать оппозиционеров, разбивших лагеря на центральных площадях, после чего взять приступом мэрию города. Однако оппозиционерам удалось отбить натиск силовиков. Вчера при разгоне активистов пострадали почти 50 человек, половина из них - сотрудники правоохранительных органов.

Теги: Киев , Майдан , Украина , Янукович , массовые беспорядки
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