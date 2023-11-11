 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Якутии начали проверку из-за драки высокопоставленных полицейских

В Якутии начали проверку из-за драки сотрудников МВД на праздновании Дня полиции
В одном из ресторанов Ленска на праздновании Дня полиции между двумя сослуживцами завязался конфликт. Их начал разнимать начальник, которого сильно ударили в голову, сейчас он в реанимации

В Якутии начали проверку из-за драки высокопоставленных полицейских
Video

Управление МВД по Якутии назначило служебную проверку «по факту инцидента с участием сотрудников полиции», сообщает ведомство.

Речь идет о драке сотрудников отделения МВД по Ленскому району, которые отмечали День полиции 10 ноября в одном из ресторанов Ленска, передает SakhaDay. По данным источника издания, между начальником отделения экономической безопасности Романом Севрюгиным и главой тылового подразделения (его имя не приводится) завязалась потасовка. В конфликт вмешался врио начальника отдела подполковник Алексей Надточиев, и Севрюгин начал его избивать, пишет издание.

Местный телеграм-канал «Торбозное радио» опубликовал обращение руководства заместителю МВД по Якутии Владимиру Климову, где говорится, что Севрюгин «на фоне неприязненных отношений» ударил Надточиева в лицо. В результате полученных травм подполковника поместили в реанимацию. SakhaDay и телеграм-канал Baza пишут, что Надточиев в коме.

В пресс-службе МВД по Якутии сообщили, что в территориальный отдел полиции выехали сотрудники управления собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом, они изучат обстоятельства конфликта.

Как пишет SakhaDay, уголовное дело могут завести по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по которой грозит до восьми лет, а в случае смерти потерпевшего — до 15 лет лишения свободы.

РБК направил запрос в МВД Якутии.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык

В январе в Самаре произошла драка врио министра имущественных отношений Игоря Андреева с региональным депутатом от партии «Справедливая Россия» Алексеем Митрофановым. Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн сообщал, что инцидент произошел в самарской кофейне «Корж» где врио министра и депутат случайно встретились. У них «на почве давних неприязненных отношений» началась ссора, которая переросла в драку на улице. Оба участника драки подали заявления в полицию.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Ольга Ваганова
Якутия Ленск драка полицейских МВД
Материалы по теме
Прокуратура проверит школу под Дмитровом после драки учителя с родителем
Общество
В массовой драке подростков на Алтае пострадали шесть человек
Общество
В Химках завели дело о халатности после массовых драк школьников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Что будем есть: как изменится питание к 2050 году Тренды, 19:50
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 19:49
СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Рязанской области Политика, 19:48
Российский теннисист проиграл свой первый финал турнира ATP в карьере Спорт, 19:47
Кейн с 17 голами в 11 матчах побил рекорд Левандовски в бундеслиге Спорт, 19:37
В Якутии начали проверку из-за драки высокопоставленных полицейских Политика, 19:26
В центре Лондона сотни тысяч людей собрались на пропалестинский марш Политика, 19:16
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 19:12
«Милан» не смог обыграть «Лечче», ведя со счетом 2:0 Спорт, 19:04
В Токио заявили о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой Политика, 18:57
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 18:39
ЦАХАЛ отчиталась о 5 тыс. авиаударов по сектору Газа с начала войны Политика, 18:24
«Локомотив» нанес «Ахмату» пятое подряд поражение в РПЛ Спорт, 18:22
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 18:03