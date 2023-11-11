В Якутии начали проверку из-за драки высокопоставленных полицейских

В одном из ресторанов Ленска на праздновании Дня полиции между двумя сослуживцами завязался конфликт. Их начал разнимать начальник, которого сильно ударили в голову, сейчас он в реанимации

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Управление МВД по Якутии назначило служебную проверку «по факту инцидента с участием сотрудников полиции», сообщает ведомство.

Речь идет о драке сотрудников отделения МВД по Ленскому району, которые отмечали День полиции 10 ноября в одном из ресторанов Ленска, передает SakhaDay. По данным источника издания, между начальником отделения экономической безопасности Романом Севрюгиным и главой тылового подразделения (его имя не приводится) завязалась потасовка. В конфликт вмешался врио начальника отдела подполковник Алексей Надточиев, и Севрюгин начал его избивать, пишет издание.

Местный телеграм-канал «Торбозное радио» опубликовал обращение руководства заместителю МВД по Якутии Владимиру Климову, где говорится, что Севрюгин «на фоне неприязненных отношений» ударил Надточиева в лицо. В результате полученных травм подполковника поместили в реанимацию. SakhaDay и телеграм-канал Baza пишут, что Надточиев в коме.

В пресс-службе МВД по Якутии сообщили, что в территориальный отдел полиции выехали сотрудники управления собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом, они изучат обстоятельства конфликта.

Как пишет SakhaDay, уголовное дело могут завести по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по которой грозит до восьми лет, а в случае смерти потерпевшего — до 15 лет лишения свободы.

РБК направил запрос в МВД Якутии.

В январе в Самаре произошла драка врио министра имущественных отношений Игоря Андреева с региональным депутатом от партии «Справедливая Россия» Алексеем Митрофановым. Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн сообщал, что инцидент произошел в самарской кофейне «Корж» где врио министра и депутат случайно встретились. У них «на почве давних неприязненных отношений» началась ссора, которая переросла в драку на улице. Оба участника драки подали заявления в полицию.