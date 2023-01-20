Депутат Хинштейн: в Самаре врио министра и депутат заявили друг на друга в МВД после драки

В Самаре врио министра и депутат заявили друг на друга в МВД после драки

В Самаре после «великосветской драки» врио министра имущественных отношений Игорь Андреев подал заявление в полицию на самарского депутата от партии «Справедливая Россия» Алексея Митрофанова, который ранее также заявил в полицию на Андреева, рассказал в своем телеграм-канале депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

«Андреев подал встречное заявление на депутата <...> Митрофанова, утверждая, что тот нанес ему удары по голове. Депутат же, в свою очередь, обвинил министра, что тот ударил первым и распылил в лицо газовый баллончик», — сообщил парламентарий.

Инцидент произошел в самарской кофейне «Корж» 17 января. Как писал Хинштейн, врио министра и депутат встретились там случайно. У них «на почве давних неприязненных отношений» началась ссора, которая переросла в драку на улице. Андреев, по данным Хинштейна, после конфликта уехал, а Митрофанов сразу обратился в полицию, и самарское УМВД «уже начало официальную проверку».

Как предположил депутат Думы, Андрееву как минимум грозит административная ответственность, как максимум — уголовная по ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью, предусматривает арест до четырех месяцев).

Хинштейн указал, что причину конфликта депутат и чиновник не объяснили.

Хинштейн отметил, что Андреев является врио министра с октября 2021 года. В ведении министерства имущественных отношений находятся торги по рекламе, и у Митрофанова, как отметил депутат Госдумы, есть рекламный бизнес. Кроме того, указывает Хинштейн, в драке участвовал еще один чиновник — заместитель директора Центра размещения рекламы Роман Эпов.

«Рекламный рынок в Самаре — один из самых мутных и коррупционных. Здесь регулярно вспыхивают скандалы и конфликты. <...> Не удивлюсь, если дуэль в кофейне «Корж» продолжает эти рекламные традиции», — рассказал Хинштейн.

РБК направил запрос Андрееву и обратился за комментарием к Митрофанову.