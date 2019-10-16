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Эксперты предложили альтернативный расчет военных расходов России
Военные расходы России окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности, оценил эксперт по России из Бирмингемского университета. По скорректированным тратам на оборону Россия — пятая в мире

Оборонные расходы России за 2018 год, пересчитанные по паритету покупательной способности (ППС), составили $159 млрд — это в два с половиной раза больше, чем расходы по среднегодовому рыночному курсу доллара к рублю ($61 млрд), оценил в своей статье исследователь Бирмингемского университета, со-директор Центра российских, европейских и евразийских исследований Ричард Конноли (статья опубликована в октябрьском выпуске журнала CNA Analysis & Solutions).

Это позволяет стране войти в пятерку государств — лидеров по военным расходам, а отставание России от занявшей четвертую строчку Саудовской Аравии оценивается в $1 млрд.

Что дает пересчет по ППС

Корректировка на покупательную способность валют нужна, чтобы провести научно корректное сопоставление оборонных расходов разных стран. Простейшим примером таких расчетов является «индекс бигмака», отражающий цену гамбургера в различных странах и вытекающие из этого «справедливые» курсы валют. Российский рубль в среднем способен купить больше товаров и услуг в России, чем это следует из рыночного курса доллара к рублю, объясняет Конноли, эту разницу и позволяет обнаружить ППС.

Без корректировки по ППС Россия занимает седьмое место в мире по величине военных расходов, оценивало ранее отраслевое издание Jane's, или шестое место, по оценкам Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, Россия в 2018 году потратила на оборону $61,4 млрд, впервые с 2006 года не войдя в пятерку ведущих стран по этому показателю (цифра получена конвертацией номинальных расходов в рублях по рыночному курсу доллара). У лидера рейтинга — США — военные расходы оказались в десять раз больше ($649 млрд).

Конноли отталкивается от оценки SIPRI и корректирует ее на курс рубля по ППС — 23,4 руб. за доллар, по данным Международного валютного фонда). В результате он получает величину оборонных расходов России в $159 млрд вместо $61 млрд. А разрыв с США в оборонных расходах сокращается с десятикратного превосходства США до четырехкратного.

Как оценить военные расходы

Есть три подхода к оценке военных расходов России, указывает автор:

  • узкое — официальное исполнение федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» (в 2018 году составили 2,83 трлн руб., в 2019 году планируются на уровне 2,96 трлн руб.);
  • широкое — оценка SIPRI, которая учитывает не только расходы Минобороны, но и затраты других ведомств, связанные с обеспечением боеспособности страны — например, Росгвардии;
  • самое широкое — определение, которое использует эксперт Института Гайдара Василий Зацепин: включает в себя некоторые другие расходы, например, погашение государством кредитов, выданных госбанками на выполнение гособоронзаказа, а также расходы на программы двойного назначения, идущие, например, по линии Минпромторга. По данным Института Гайдара, суммарные военные расходы России в 2018 году составили почти 4,8 трлн руб. (около $74 млрд).

Расчеты Конноли по ППС ставят на второе место в мире по военным расходам Китай, но с гораздо большим показателем, чем принято считать, — $450 млрд (против $250 млрд, по данным SIPRI). На третьем месте оказалась Индия — $250 млрд. При этом на примере Индии проявляется одна из проблем метода: у нее высокая доля импорта вооружений (в отличие от России), который следовало бы учитывать по курсам, характерным для стран с более высокими издержками. Но в результате сплошного применения курса рупии к доллару по ППС показатель для Индии оказывается завышенным.

Потенциальный выход — использование специфических дефляторов по ППС, которые будут отражать сравнительную стоимость не вообще всех товаров и услуг, а «корзины» товаров и услуг в оборонной сфере, отмечает Конноли.

Авторы: Евгений Пудовкин, Иван Ткачёв
Теги: военные расходы, Россия - США
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