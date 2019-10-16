Эксперты предложили альтернативный расчет военных расходов России

Военные расходы России окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности, оценил эксперт по России из Бирмингемского университета. По скорректированным тратам на оборону Россия — пятая в мире

Оборонные расходы России за 2018 год, пересчитанные по паритету покупательной способности (ППС), составили $159 млрд — это в два с половиной раза больше, чем расходы по среднегодовому рыночному курсу доллара к рублю ($61 млрд), оценил в своей статье исследователь Бирмингемского университета, со-директор Центра российских, европейских и евразийских исследований Ричард Конноли (статья опубликована в октябрьском выпуске журнала CNA Analysis & Solutions).

Это позволяет стране войти в пятерку государств — лидеров по военным расходам, а отставание России от занявшей четвертую строчку Саудовской Аравии оценивается в $1 млрд.

Что дает пересчет по ППС

Корректировка на покупательную способность валют нужна, чтобы провести научно корректное сопоставление оборонных расходов разных стран. Простейшим примером таких расчетов является «индекс бигмака», отражающий цену гамбургера в различных странах и вытекающие из этого «справедливые» курсы валют. Российский рубль в среднем способен купить больше товаров и услуг в России, чем это следует из рыночного курса доллара к рублю, объясняет Конноли, эту разницу и позволяет обнаружить ППС.

Без корректировки по ППС Россия занимает седьмое место в мире по величине военных расходов, оценивало ранее отраслевое издание Jane's, или шестое место, по оценкам Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).