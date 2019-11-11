Россия и Армения отложили подписание меморандума о биолабораториях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Показавший средний палец трибунам игрок «Шахтера» осудил расизм фанатов Спорт, 13:07 FT узнал о покупках семьи Башара Асада недвижимости в Москва-Сити Общество, 12:59 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:58 Как собирался проект «Русский YouTube 2019» Стиль, 12:55 Как BIM-технологии перезапустят устаревшие торговые центры Партнерский материал, 12:55 Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Экономика, 12:54 Путин объяснил сокращение расходов на оборону Политика, 12:46 Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру Политика, 12:34 Можно ли питаться быстрорастворимой лапшой Стиль, 12:34 На Кольцевой линии метро в Москве остановили движение поездов Общество, 12:29 Акции с потенциалом роста на 113%. Что нужно знать о ценных бумагах ТГК-1 Quote, 12:27 Как Рив Гош увеличил онлайн-продажи в 2,5 раза РБК и SAP, 12:25 МИД России увидел за событиями в Боливии «лекала срежиссированного» путча Политика, 12:24 Сотовые операторы ответили на прогнозы о повышении тарифов на связь Технологии и медиа, 12:21
Политика ,  
0 
Россия и Армения отложили подписание меморандума о биолабораториях
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия и Армения отложили подписание меморандума о доступе российских специалистов в лаборатории в Армении, финансируемые США. Об этом РБК рассказал российский дипломатический источник и подтвердил собеседник в Армении, знакомый с ходом переговоров. По словам собеседника с армянской стороны, «документ пока не готов».

О том, что во время ноябрьского визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван 10–11 ноября готовится подписание меморандума, который гарантирует доступ российским специалистам в биолаборатории в Армении, сообщил в октябре «Коммерсантъ». По данным издания, уже в октябре работа над документом была закончена.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. Россия неоднократно выражала подозрения в назначении действующих в закрытом режиме исследовательских центров на постсоветском пространстве. Деньги на их модернизацию и оснащение выделяет Пентагон. Например, на модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что действия Вашингтона не отвечают интересам укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

По мнению Москвы, медико-биологическая деятельность этих лабораторий может осуществляться в интересах Пентагона, а не в гуманитарных целях, таких как профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями.

В сентябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что российских экспертов допустили в биолаборатории. Он также отметил, что у представителей России никогда не было и не будет проблем с доступом туда.

Теги: Армения, лаборатории, Никол Пашинян
Материалы по теме
Никол Пашинян — РБК: «Я могу провалиться. Но у народа все получится»
Политика
В МИД сообщили о расширении США сети биолабораторий у границ России
Политика
Пашинян допустил Россию к созданным США биолабораториям в Армении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter