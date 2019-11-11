Россия и Армения отложили подписание меморандума о биолабораториях

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Россия и Армения отложили подписание меморандума о доступе российских специалистов в лаборатории в Армении, финансируемые США. Об этом РБК рассказал российский дипломатический источник и подтвердил собеседник в Армении, знакомый с ходом переговоров. По словам собеседника с армянской стороны, «документ пока не готов».

О том, что во время ноябрьского визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван 10–11 ноября готовится подписание меморандума, который гарантирует доступ российским специалистам в биолаборатории в Армении, сообщил в октябре «Коммерсантъ». По данным издания, уже в октябре работа над документом была закончена.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане. Россия неоднократно выражала подозрения в назначении действующих в закрытом режиме исследовательских центров на постсоветском пространстве. Деньги на их модернизацию и оснащение выделяет Пентагон. Например, на модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что действия Вашингтона не отвечают интересам укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

По мнению Москвы, медико-биологическая деятельность этих лабораторий может осуществляться в интересах Пентагона, а не в гуманитарных целях, таких как профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями.

В сентябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что российских экспертов допустили в биолаборатории. Он также отметил, что у представителей России никогда не было и не будет проблем с доступом туда.