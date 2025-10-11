 Перейти к основному контенту
Зеленский ввел санкции против семи россиян и одного гражданина КНДР

Зеленский ввел санкции против гендиректора АЛРОСА Мариничева
Сюжет
Война санкций
Под украинские санкции попали семь россиян и один гражданин КНДР, а также 14 компаний из Китая, Казахстана, Турции, России и с Сейшельских островов, следует из указа
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции, связанные с Россией. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией — я подписал соответствующий указ», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Согласно указу, санкции введены против семи россиян и одного гражданина Северной Кореи, а также против 14 компаний из Китая, Казахстана, Турции, России и с Сейшельских островов.

Трамп допустил введение дополнительных санкций против России
Политика

Среди них:

  • гендиректор российской алмазодобывающей компании АЛРОСА Павел Мариничев (также находится под санкциями ЕС);
  • генеральный директор Тульского патронного завода Сергей Лукин;
  • гражданин КНДР Рим Йон Хёк;
  • китайские компании Chang Guang Satellite Technology Co., Imaxchip Technology Co., Kobi International Company и др.;
  • казахстанская компания DAGROUP 22;
  • турецкая Megasan Elektronik;
  • российские АО «ЛЛС», ООО «СТАУТ», Центр инновационных технологий и инжиниринга, ООО ТК «Флай Бридж», военно-охранная организация «Конвой», ООО «Сонатек» и др.;
  • Gessi Maritime Corp (Сейшелы).

Зеленский отметил, что только с июня этого года было принято восемь пакетов, «синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и всеми пакетами Евросоюза». В общей сложности под украинские санкции попали 281 физическое и 633 юридических лица, уточнил президент.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в сентябре заявил, что введенные против Москвы санкции «никакого эффекта не возымели» и что никакие ограничения не смогут заставить ее изменить свою последовательную позицию и отказаться от своих целей.

