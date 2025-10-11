Столтенберг рассказал, как разочаровал Меркель

Меркель просила Столтенберга не угождать во всем США в НАТО, но когда одну из должностей в альянсе получила американка, а не немец, как хотела канцлер, она выразила разочарование действиями генсека в интересах Вашингтона

Ангела Меркель (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель была разочарована бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом из-за его действий в интересах США. Об этом говорится в мемуарах экс-генсека «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War). РБК ознакомился с немецкоязычной версией издания, которое поступило в продажу в Европе.

Столтенберг был главой НАТО в 2014–2024 годах, Меркель возглавляла немецкое правительство в 2005–2021-м. Экс-генсек считает, что бывшая канцлер стала одной из ключевых фигур, которая привела его на пост руководителя альянса. Но некоторые события, связанные с влиянием США в блоке, как полагает Столтенберг, не позволили ему пройти в ее глазах проверку на готовность не подчиняться американцам.

В июне 2016 года заместителем генсека НАТО была назначена американка Роуз Геттемюллер. Меркель же хотела, чтобы эта должность досталась немецкому дипломату Мартину Эрдману.

В одной из первых бесед со Столтенбергом она предупреждала: «Я надеюсь, что вы не будете выполнять каждую просьбу американцев, Йенс. Важно, чтобы США не всегда добивались своего». Столтенберг заверил ее, что не собирается «подчиняться США во всех отношениях».

Спустя несколько недель после назначения Геттемюллер состоялся саммит ЕС в Брюсселе, в котором также принимал участие генсек НАТО. Столтенберг вспоминает, что Меркель тогда не кивнула ему в ответ на приветствие. «Я так разочарована, Йенс. Вы просто заняли позицию в интересах американцев. США не могут определять все за НАТО», — сказала она ему позже.

В книге экс-генсек вспомнил еще один связанный с Меркель эпизод. Он рассказал, как бывшая канцлер рассмеялась в ходе беседы с американским президентом Дональдом Трампом после его требования повысить военные расходы страны в рамках НАТО до 2% ВВП. Беседа состоялась во время первого президентского срока республиканца, Столтенберг в книге пересказал слова Трампа со встречи.

«Я сказал: «Ангела, ты должна раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%». Она ответила: «Может быть, в 2030 году» — и рассмеялась, говоря это… Она рассмеялась!» — описывал ситуацию Трамп.