Столтенберг раскрыл, как Трамп из-за России оставил Исландию в НАТО

Президент США Дональд Трамп согласился оставить Исландию в НАТО ради возможности отслеживать российские подлодки. Об этом сообщил бывший генсек альянса Йенс Столтенберг в автобиографии «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», выдержки из которой приводит The Guardian.

Столтенберг напоминает, что Трамп считал чрезвычайно важным вопросом уровень расходов стран альянса на оборону и баланс вклада в общую защиту. Больше всего республиканца беспокоило, что только пять государств — членов блока тратят на оборону не меньше 2% ВВП. Когда речь зашла об Исландии, стало ясно, что, так как у нее нет собственных вооруженных сил, она никогда не достигнет требуемого уровня расходов.

«Тогда чего мы хотим от Исландии?» — спросил президент США.

«Прежде чем я успел что-то сказать, Джим Мэттис (министр обороны США в 2017–2019 годах. — РБК) пришел мне на помощь, объяснив, насколько важны базы НАТО для подлодок, кораблей и самолетов альянса: «Господин президент, они пригодятся, если вы хотите отслеживать российские подлодки», — рассказал Столтенберг.

Трамп задумался. «Ну, тогда мы позволим Исландии остаться [в НАТО]», — сказал он после паузы.

В апреле газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Исландия на фоне стремления Трампа забрать у Дании Гренландию и торговой войны обсуждает возможность укрепления обороны и возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

Как отмечала WSJ, США считают, что и Исландия, и Гренландия имеют важное значение для безопасности. Гренландия важна для отслеживания пусков ракет, в том числе со стороны России, а Исландия — подводных лодок. США защищали Исландию с 1951 года в рамках соглашения об обороне, но в 2006-м решили отказаться от присутствия в этой стране и вывели войска. Американские военные базировались на авиабазе Кефлавик, сейчас на ней проводятся учения с союзниками по НАТО. База Кефлавик, расположенная в 40 минутах езды от Рейкьявика, была основным местом дислокации натовских сил в Исландии на протяжении всей холодной войны. Там размещались вооруженные силы нескольких стран-союзников — в первую очередь США, а также Канады, Дании, Нидерландов, Норвегии и других стран. С 2006 года на базе нет постоянного иностранного военного контингента. Летом 2023 года на авиабазе Кефлавик, в частности, действовала оперативная группа бомбардировщиков США, состоявшая более чем из 150 военнослужащих ВВС США и трех самолетов B-2 Spiritс авиабазы Уайтмен, они были переброшены в Кефлавик в рамках учений НАТО. На базе также развертывались французские истребители Mirage 2000, F-35 королевских ВВС Норвегии, F-15 ВВС США.