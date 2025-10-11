Личный врач заявил, что сердце Трампа «на 14 лет моложе» его возраста

Врач Трампа Барбабелла: «возраст сердца» президента на 14 лет меньше его самого

«Кардиологический возраст» президента США Дональда Трампа на 14 лет меньше его фактического. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Шон Барбабелла в отчетной записке после осмотра политика, она опубликована в X.

Вывод был сделан на основании электрокардиограммы (ЭКГ). Трампу сейчас 79 лет.

Президент США прошел расширенный медицинский осмотр накануне, 10 октября. Обследование проходило в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его здоровье оценивала группа специалистов разных профилей.

Визит был частью планового наблюдения за состоянием здоровья и включал в себя визуализацию, диагностические исследования и профилактические медицинские осмотры.

Барбабелла после осмотра написал в отчете, что Трамп остается в «исключительном» состоянии здоровья.

«Президент Трамп продолжает демонстрировать отличное общее состояние здоровья, сильные сердечно-сосудистые, легочные, неврологические и физические показатели», — резюмировал врач.

Он также отметил, что перед поездкой на Ближний Восток президент получил несколько прививок, включая ежегодную прививку от гриппа и ревакцинацию от коронавируса.

Трамп неоднократно делал акцент на своем состоянии здоровья, в том числе в ходе предвыборной гонки.

В августе The Independent обратило внимание на большой синяк на кисти правой руки президента США. Как отмечало издание, ситуация вокруг синяка Трампа породила спекуляции среди пользователей в Сети. Некоторые из них выдвинули предположение, что подобный синяк мог остаться от внутривенной капельницы, что может указывать на получение Трампом медицинской помощи. Другие допустили, что это может быть следствием частых медицинских процедур, например сбора крови для регулярных анализов.

Белый дом и Барбабелла утверждали, что президент находится в «отличном состоянии здоровья», а синяк на руке — результат частых рукопожатий и приема аспирина.

В июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что врачи провели двустороннее ультразвуковое исследование нижних конечностей президента, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что это «распространенное заболевание» среди людей старше 70 лет и «нет никаких доказательств» тромбоза глубоких вен или заболевания артерий.

До этого Белый дом опубликовал результаты апрельского медосмотра Трампа. Медики сочли Трампа готовым к исполнению обязанностей президента. Он прошел когнитивный тест, набрав максимальное число баллов. В заключении сказано, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина и аспирин для «сердечной профилактики», а также использует крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.

Сам Трамп, комментируя свое состояние здоровья 9 октября, заявил, что чувствует себя хорошо как физически, так и психически, после этого он постучал по дереву.