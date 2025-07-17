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Политика ,  
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У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Врачи Белого дома диагностировали у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность, при этом, по словам специалистов, президент остается в «отличном состоянии здоровья», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Bloomberg.

Трамп прошел медобследование после того, как на недавних фотографиях президент был запечатлен с опухшими лодыжками и ушибленной рукой, пояснила пресс-секретарь.

Отек лодыжки связан с венозным заболеванием, которое возникает, когда поврежденные клапаны не могут обеспечить обратный ток крови от ног к сердцу. Левитт назвала это «распространенным заболеванием, особенно у людей старше 70 лет».

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«Важно отметить, что не было никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной болезни. Президент остается в отличном состоянии здоровья», — добавила пресс-секретарь.

Синяки на руках у президента возникли «из-за частых рукопожатий», они также являются «хорошо известным и доброкачественным побочным эффектом терапии аспирином», сообщила Левитт. По ее словам, Трамп принимает лекарство с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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Полина Минаева
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