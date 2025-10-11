Экс-генсек НАТО описал разговоры с Путиным и Лавровым

Столтенберг рассказал, как с тех пор, как он был норвежским премьером, постепенно менялось его отношение к Путину. Лаврова политик назвал «особым сочетанием элегантного дипломата и грубияна»

Йенс Столтенберг и Владимир Путин в Кремле, Москва, 19 июня 2001 г. (Фото: Reuters)

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал о беседах и переговорах с мировыми политиками, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым. Книга под названием «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War) поступила в продажу в Европе, РБК ознакомился с немецкоязычной версией.

В мемуарах Столтенберг описал свой первый визит в Москву в июне 2001 года, когда он был премьером Норвегии: «Настроение было хорошим. Мы оба [с Путиным] положительно смотрели на более тесное сотрудничество наших стран», — пишет генсек.

Норвежские компании, по его словам, тогда активно инвестировали в Россию, страны планировали развивать морскую спасательную деятельность. Тем не менее болезненным оставался вопрос о демаркации границы между Россией и Норвегией в Баренцевом море (соглашение было достигнуто 5 сентября 2010 года).

Путин также считал, что Норвегия не уделяет должного внимания российским интересам на Шпицбергене. «Но мы согласились с тем, что должны продолжать работать над улучшением отношений между нашими двумя странами», — подытожил Столтенберг.

По его словам, за годы дальнейших многочисленных переговоров у него сложилось впечатление, что Путин — трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек.

«В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали», — отмечает экс-генсек НАТО. Он полагал, что «с русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности». Это он пытался донести коллегам.

Столтенберг также затронул тему переговоров с Лавровым на Мюнхенской конференции в феврале 2015 года. Экс-генсек написал, что российский министр «производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания». По мнению Столтенберга, «Лавров — это особое сочетание элегантного дипломата и грубияна».

Экс-генсек рассказал, что тогда, в 2015 году, российский министр напомнил ему цитату из его же интервью, данного одной норвежской региональной газете: «Если вы хотите мира, вы должны готовиться к войне». Столтенберг посчитал, что этим упреком Лавров хотел ему донести следующее: «Ты руководишь организацией, которой вообще не должно было существовать, и ты, будучи из крошечной страны, даешь интервью какой-то провинциальной деревенщине, но я хочу, чтобы ты знал, что мы за всем следим. Мы никогда не спим. Мы знаем все, что ты делаешь, куда ты направляешь, что ты говоришь».

Столтенберг также рассказал, что, когда в 2021 году получил спутниковые снимки с изображением развернутых недалеко от границы с Украиной российских вооруженных сил, его отношение к Путину изменилось, но он продолжал работать над поддержанием диалога. «На мой взгляд, было ошибкой демонизировать русских. В интервью я отдавал должное русскому искусству и культуре, благодарил русских за их участие во Второй мировой войне», — пишет он.

Во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2021-го состоялся его диалог с Лавровым. Столтенберг тогда выступал за проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО, в том числе чтобы обсудить предложение о создании буферных зон, против чего высказывались страны Балтии и Польша. «Но Лаврова это не интересовало. Он знал, что Украина будет в центре повестки дня, если Совет соберется, и ему было невыносимо выслушивать наши намеки на нарушения Россией международного права», — вспоминает Столтенберг. После этого разговора Лавров дал интервью RT, в котором призвал генсека НАТО сменить работу.

Йенс Столтенберг и Сергей Лавров во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2021 г. (Фото: ТАСС)

НАТО пододвигает свою военную инфраструктуру ближе к границам России, российская сторона этим не занимается, говорили в Кремле. Москва против расширения блока на Восток, в том числе за счет Украины. Путин подчеркивал, что Россия не стремится воевать с альянсом.