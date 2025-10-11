 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-генсек НАТО описал разговоры с Путиным и Лавровым

Столтенберг рассказал, как с тех пор, как он был норвежским премьером, постепенно менялось его отношение к Путину. Лаврова политик назвал «особым сочетанием элегантного дипломата и грубияна»
Йенс Столтенберг и Владимир&nbsp;Путин в Кремле, Москва, 19 июня 2001&nbsp;г.
Йенс Столтенберг и Владимир Путин в Кремле, Москва, 19 июня 2001 г. (Фото: Reuters)

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах рассказал о беседах и переговорах с мировыми политиками, в том числе с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым. Книга под названием «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War) поступила в продажу в Европе, РБК ознакомился с немецкоязычной версией.

«Заноза в заднице» и «элегантный грубиян». Мемуары экс-генсека НАТО
Политика
Йенс Столтенберг

В мемуарах Столтенберг описал свой первый визит в Москву в июне 2001 года, когда он был премьером Норвегии: «Настроение было хорошим. Мы оба [с Путиным] положительно смотрели на более тесное сотрудничество наших стран», — пишет генсек.

Норвежские компании, по его словам, тогда активно инвестировали в Россию, страны планировали развивать морскую спасательную деятельность. Тем не менее болезненным оставался вопрос о демаркации границы между Россией и Норвегией в Баренцевом море (соглашение было достигнуто 5 сентября 2010 года).

Путин также считал, что Норвегия не уделяет должного внимания российским интересам на Шпицбергене. «Но мы согласились с тем, что должны продолжать работать над улучшением отношений между нашими двумя странами», — подытожил Столтенберг.

По его словам, за годы дальнейших многочисленных переговоров у него сложилось впечатление, что Путин — трудолюбивый, рациональный и целеустремленный человек.

«В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали», — отмечает экс-генсек НАТО. Он полагал, что «с русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности». Это он пытался донести коллегам.

В НАТО обсудили более агрессивный ответ России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Столтенберг также затронул тему переговоров с Лавровым на Мюнхенской конференции в феврале 2015 года. Экс-генсек написал, что российский министр «производит впечатление человека, способного выдержать любые физические испытания». По мнению Столтенберга, «Лавров — это особое сочетание элегантного дипломата и грубияна».

Экс-генсек рассказал, что тогда, в 2015 году, российский министр напомнил ему цитату из его же интервью, данного одной норвежской региональной газете: «Если вы хотите мира, вы должны готовиться к войне». Столтенберг посчитал, что этим упреком Лавров хотел ему донести следующее: «Ты руководишь организацией, которой вообще не должно было существовать, и ты, будучи из крошечной страны, даешь интервью какой-то провинциальной деревенщине, но я хочу, чтобы ты знал, что мы за всем следим. Мы никогда не спим. Мы знаем все, что ты делаешь, куда ты направляешь, что ты говоришь».

Столтенберг также рассказал, что, когда в 2021 году получил спутниковые снимки с изображением развернутых недалеко от границы с Украиной российских вооруженных сил, его отношение к Путину изменилось, но он продолжал работать над поддержанием диалога. «На мой взгляд, было ошибкой демонизировать русских. В интервью я отдавал должное русскому искусству и культуре, благодарил русских за их участие во Второй мировой войне», — пишет он.

Во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2021-го состоялся его диалог с Лавровым. Столтенберг тогда выступал за проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО, в том числе чтобы обсудить предложение о создании буферных зон, против чего высказывались страны Балтии и Польша. «Но Лаврова это не интересовало. Он знал, что Украина будет в центре повестки дня, если Совет соберется, и ему было невыносимо выслушивать наши намеки на нарушения Россией международного права», — вспоминает Столтенберг. После этого разговора Лавров дал интервью RT, в котором призвал генсека НАТО сменить работу.

Йенс Столтенберг и Сергей Лавров во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2021 г.
Йенс Столтенберг и Сергей Лавров во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2021 г.
(Фото: ТАСС)

НАТО пододвигает свою военную инфраструктуру ближе к границам России, российская сторона этим не занимается, говорили в Кремле. Москва против расширения блока на Восток, в том числе за счет Украины. Путин подчеркивал, что Россия не стремится воевать с альянсом.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева Мария Васильева, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Йенс Столтенберг Владимир Путин Сергей Лавров
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Йенс Столтенберг фото
Йенс Столтенберг
политик
16 марта 1959 года
Материалы по теме
Столтенберг рассказал, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице»
Политика
«Заноза в заднице» и «элегантный грубиян». Мемуары экс-генсека НАТО
Политика
Столтенберг допустил «временную уступку» Украиной территорий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Times узнала, что Запад обсудит использование активов России для Украины Политика, 12:25
Теннисиста из Венесуэлы дисквалифицировали на четыре года за наркотики Спорт, 12:17
Как установить контакт с любым собеседником. Используем сигналы телаПодписка на РБК, 12:15
Двое мужчин погибли, провалившись на снегоходе под лед в Якутии Общество, 12:15
Минобороны заявило о пяти сбитых дронах в Башкирии Политика, 12:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Склад в Электростали загорелся на 1500 «квадратах» Общество, 12:06
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Zeit узнала о жизни Асада в Москва-Сити и часах за онлайн-играми Политика, 11:56
Скрасьте осенние вечера лучшими российскими винами Вино, 11:52
Как ощущение дефицита подталкивает нас к наихудшим решениямПодписка на РБК, 11:51
Перейра сломал стопу в чемпионским бою UFC с Анкалаевым Спорт, 11:44
Трамп рассказал, о чем мог, но не стал просить лауреата премии мира Политика, 11:41