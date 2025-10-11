 Перейти к основному контенту
Трамп оценил поддержку Россией его плана по Газе

Трамп высоко оценил поддержку Россией его плана по Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По словам президента США, он был рад, что его план поддержали даже те страны, которые не вовлечены в процесс урегулирования конфликта в Газе

Американский президент Дональд Трамп высоко оценил поддержку его плана по урегулированию конфликта в секторе Газа со стороны России и других стран. Об этом он заявил во время разговора с журналистами в Белом доме.

«Россия присоединилась. Президент [России Владимир] Путин в полной мере поддерживает его [план]», — сказал он. Трамп также отметил, что был очень раз увидеть в числе стран, которые поддержали план по Газе Иран.

«Я был рад видеть даже те страны, которые не обязательно были вовлечены в этот процесс. Все они поддерживают это», — добавил лидер США.

Израиль начал отвод войск в рамках перемирия в секторе Газа
Политика
Фото:Shir Torem / Reuters

План Трампа по прекращению войны между Израилем и сектором Газа включает 20 пунктов, он был опубликован 29 сентября. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство поддерживает усилия президента США по ближневосточному урегулированию, в Кремле хотят, чтобы его план по сектору Газа был реализован.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 10 октября. Само соглашение было подписано ранее, 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. В его основу лег обнародованный на прошлой неделе план президента США Дональда Трампа.

Согласно плану, на первом этапе перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отводит свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа — к так называемой желтой линии.

ЦАХАЛ сообщила о начале отвода войск накануне. В течение 72 часов после отвода ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших.

