Немецкий спецназ отправят охранять подводную инфраструктуру на Балтике

Спецназ, который занимается борьбой с терроризмом, получит морское подразделение для охраны инфраструктуры на Балтике и в Северном море из-за возможных диверсий. Усиление мер безопасности началось после подрыва Nord Stream

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском и Северном морях будет задействовано морское оперативное подразделение немецкого спецназа GSG 9, сообщают Spiegel и ARD со ссылкой на источники.

По данным ARD, такое поручение дала глава МВД Германии Нэнси Фейзер. Оперативное подразделение появится в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн, который расположен на Балтийском море. За счет такого местонахождения подразделение сможет быстрее реагировать на кризисные ситуации как в морях, так и на севере Германии.

Собеседники Spiegel отметили, что повышение мер безопасности связано с риском диверсий против инфраструктуры в морях, который стал очевиден после подрыва газопроводов «Северный поток» на Балтике. Германия также фиксирует активность «российских шпионских кораблей», которые «картографируют сеть трубопроводов и других подводных линий на дне Северного и Балтийского морей», пишет Spiegel.

Tagesschau отмечает, что это будет третья база спецназа GSG 9. Первая (это штаб-квартира) находится в городе Санкт-Августин под Кёльном с 1972 года, когда спецназ был создан в ответ на нападение на израильскую команду на Олимпийских играх в Мюнхене; вторая — в Берлине. GSG 9 фокусируется на антитеррористической деятельности, в его задачи входит борьба с исламизмом и организованной преступностью, в частности оборотом наркотиков, и т. д.

В сентябре 2022 года «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны. Из четырех ниток этих двух трубопроводов уцелела одна на Nord Stream 2. Президент Владимир Путин обвинял США в диверсии на газопроводах. Вашингтон отвергал эти обвинения. Немецкие Die Zeit, ARD, SWR и другие СМИ сообщали об «украинском следе» в подрыве.

Согласно расследованию Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, к взрывам причастны пять мужчин и женщина. В начале сентября 2022-го эта группа вышла на яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda из порта Росток в Германии, сделав несколько стоянок в портах Дании, Швеции и Польши. В какой-то момент дайверы в пути совершили глубоководное погружение и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам. Потом судно вернулось в Росток.

The Wall Street Journal в ноябре 2022-го писала, что защита подводных трубопроводов стала приоритетом национальной безопасности европейских стран после взрывов на «Северных потоках», для этого стали использовать вооруженные силы и полицию, едва обученные под такие задачи.