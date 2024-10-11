Зачем Франции понадобилось жесткое сокращение расходов

Правительство Франции предложило ввести налог для богатых и сократить государственные расходы, чтобы залатать дыры в бюджете. Как это может отразиться на судьбе премьер-министра Мишеля Барнье и самого Макрона, разбирался РБК

Виды Парижа (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

В чем заключается бюджетный план Барнье

Правительство Мишеля Барнье 10 октября представило план бюджета Франции на 2025 год, который предполагает жесткие меры экономии. Цель — сократить расходы на €60,6 млрд в 2025 году, что эквивалентно 2% от ВВП республики.

Это необходимо в том числе и потому, что в июне Еврокомиссия запустила процедуру инициации штрафных мер в отношении Франции и еще шести стран союза, включая Италию и Бельгию, из-за чрезмерного дефицита их бюджетов. Согласно фискальным правилам ЕС, дисбаланс в национальном бюджете не должен превышать 3% ВВП, а госдолг не должен быть выше 60%. Во Франции уровень бюджетного дефицита, по оценкам Министерства внутренних дел страны, приближался к 6,1% ВВП, а госдолг вырос до 110% (около €3,1 трлн).

Париж должен был предоставить Брюсселю свой антикризисный план к 20 сентября. Однако после летних выборов в Нацсобрание, которые закончились неудачей для сторонников Эмманюэля Макрона, Франция два месяца пребывала без нового кабинета — правительство было окончательно сформировано только 22 сентября. В связи с этим Париж запросил у Еврокомиссии отсрочку.

Президент Франции распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и объявил досрочные выборы 9 июня. Причиной этого решения стала победа ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) на июньских выборах в Европарламент. Проходившие в два тура, 30 июня и 7 июля, выборы в Нацсобрание обернулись для союзников Макрона поражением — победу одержал недавно созданный левый «Новый народный фронт» (NFP). И хотя ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) пришла по итогам обоих туров только третьей, она существенно расширила свое присутствие в парламенте, получив 143 кресла из 577. Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов, NFP — 184. Таким образом, ни одной из сил не удалось получить большинство. Макрон назначил нового премьер-министра только 5 сентября после серии консультаций с ключевыми политическими силами страны. Главой кабинета стал 73-летний республиканец правого толка Мишель Барнье. Во второй половине сентября он представил состав своего правительства, который журналисты охарактеризовали как «самое правое за 12 лет»: в него в основном вошли республиканцы, представители центристского блока Макрона и их союзники.

Согласно плану правительства, €40 млрд Франция сэкономит за счет сокращения государственных расходов, а еще €20 млрд привлечет, повысив налоги для крупных корпораций и состоятельных французов (минимум 20% для физических лиц, зарабатывающих €250 тыс. в год, или семейных пар, имеющих вдвое больше). По оценке правительства, эта мера коснется 65 тыс. граждан и около 440 крупных компаний.

Власти уверены, что эти инициативы не коснутся подавляющего большинства среднего класса, а также не повлекут за собой экономический спад. «Эти налоговые меры не ударят по малообеспеченным слоям населения, среднему классу и тем, кто работает. Это путь, который исключает любое налоговое запугивание или лечение жесткой экономией. В этом нет никакой двусмысленности. Мы не собираемся налаживать ситуацию с государственным бюджетом, разрушая рост», — заявил журналистам 10 октября министр по вопросам бюджета Лоран Сен-Мартен.

Однако меры экономии могут затронуть весьма чувствительные для всех слоев населения Франции сферы. В частности, правительство предлагает сократить расходы на здравоохранение на €3,8 млрд, а также отложить инфляционную индексацию пенсий. Также кабинет предлагает сократить фонд заработной платы государственных служащих и снизить суммарные расходы муниципалитетов на €5 млрд.

Сен-Мартен пояснил, что планируется постепенная отмена мер социальной защиты, введенных на период пандемии, в том числе это касается так называемого тарифного щита, который блокировал повышение платы за электроэнергию для наименее обеспеченной части французов. Однако меры экономии не коснутся оборонного сектора. Военные расходы Франции в следующем году, согласно плану кабинета, могут вырасти на €3,3 млрд и достигнут 2% ВВП. По данным AFP, расходы на вооружение, как ожидается, увеличатся на 16%, до €10,6 млрд, а финансирование сил ядерного сдерживания может вырасти до €7 млрд, это на 8% больше, чем в 2024 году.

«Наша страна находится в беспрецедентной ситуации и переживает поворотный момент. <…>. Французская экономика держится, но наш государственный долг колоссален. Было бы цинично не говорить об этом и не признавать», — заявил во время презентации плана бюджета министр финансов Антуан Арман.

Согласно планам правительства, новые меры помогут сократить дефицит бюджета до €148 млрд — совокупные доходы бюджета в будущем году составят €536 млрд, а расходы — €684 млрд.

Барнье, в свою очередь, заявил 10 октября, что нельзя «жертвовать будущим наших детей», выписывая «недействительные чеки». По его словам, у Франции осталось не так много пространства для маневра, поскольку ей грозит запуск штрафного механизма ЕС и понижение национального кредитного рейтинга (Fitch планирует опубликовать оценку вечером 11 октября, Moody’s — 25 октября).

Высший совет государственных финансов при Счетной палате Франции, ознакомившись с планом бюджета, пришел к выводу, что планы правительства по снижению дефицита до 5% ВВП за один год слишком оптимистичны. «Здесь больше разума, чем в прошлые годы, но пока нет предусмотрительности», — дипломатично выразился глава Счетной палаты республики Пьер Московичи.

Каковы возможные последствия этих мер для нового правительства

Предложения о сокращении дефицита бюджета, представленные кабинетом Барнье, сопряжены с высоким уровнем политического риска. Le Monde отмечает, что они уже столкнулись с критикой со стороны всех политических сил Франции, хотя неконтролируемый дефицит и рост государственного долга напрямую связаны с неспособностью властей должным образом финансировать их социальные обязательства. Закон о национальном бюджете должен быть принят до конца года. Если правительству не удастся заручиться большинством в расколотом на три части парламенте, то в ход придется пустить статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законопроекты, минуя голосование в парламенте, а это увеличивает вероятность вынесения вотума недоверия правительству Барнье.

Первый натиск левых он выдержал: 8 октября Нацсобрание проголосовало против вотума недоверия правительству. Однако теперь, как допускает Le Monde, левые могут объединиться с крайне правыми, которые до сих пор оказывали премьеру-республиканцу молчаливую поддержку.

«Это самый жесткий план экономии, который эта страна когда-либо видела. <…>. Вы снизите экономический рост и усугубите проблему бедности», — заявил депутат от крайне левой «Непокоренной Франции» (LFI) Мануэль Бомпар, который возглавляет финансовую комиссию нижней палаты. Представитель RN Жан-Филипп Танги назвал план Барнье «галереей ужасов от технократов из Министерства финансов». «Все, что мы видим, — это фискальная несправедливость и никаких устойчивых улучшений в вопросе финансов страны», — отметил он. RN уже выступила против предложения правительства Барнье отложить индексацию пенсий на шесть месяцев, чтобы сэкономить €4 млрд.

Le Monde называет ответственным за экономическую ситуацию в стране Макрона, который долгое время игнорировал приближение катастрофы и продолжал свою политику «ни-ни» — никакого повышения налогов и никакого сокращения расходов. В итоге неблагодарная работа по восстановлению репутации Франции в глазах ее европейских партнеров и кредиторов легла на плечи Барнье, продолжает издание, причем «в худших политических условиях».

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев считает, что пока преждевременно утверждать, что крайне правые станут поддерживать инициативы левых по свержению правительства. «Несмотря на то что правые недовольны предлагаемыми правительством мерами по сокращению дефицита, падение кабинета Барнье, который является правым политиком, им невыгодно. Вероятнее всего, партия Ле Пен продолжит ситуативно поддерживать Барнье», — сказал РБК эксперт.

Эксперт согласен, что новый премьер Франции оказался в крайне непростой ситуации: предложенные им фискальные меры способны спровоцировать протестную волну. «Однако, даже если у левых получится вывести людей на улицы, пока сложно сказать, достигнут ли они своей цели. Не стоит забывать, что против реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста, была развернута целая кампания. Однако Макрону удалось продавить эту инициативу», — отметил Тимофеев. По его мнению, судьба кабинета Барнье в большей степени будет зависеть от того, удастся ли ему объяснить целесообразность мер экономии общественности и бизнесу, а также выстроить диалог с профсоюзами. Как отмечает эксперт, если анонсированные меры по сокращению дефицита не удастся принять, это серьезно ударит не только по Барнье, но и по сторонникам президента.

«Вероятно, Макрон намеренно пытается использовать связку центристов с правыми, чтобы разделить цену за эти непопулярные меры, необходимость которых назрела. Самому Макрону при этом не грозят серьезные последствия, ведь ему, что называется, остается просто досидеть до 2027 года, на который запланированы президентские выборы. А вот кто из других центристских политиков сможет претендовать на пост лидера, во многом будет зависеть от их отношения к принятым мерам по сокращению дефицита. Наверняка французы это запомнят», — предупредил Тимофеев.