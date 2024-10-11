МИД Украины опроверг сообщения о готовности к прекращению огня

МИД Украины настаивает, что Киев согласен прекратить огонь только после выполнения «формулы мира» Зеленского. Corriere della Sera писала об обратном. Путин в июне назвал условия России для прекращения огня

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Украина не собирается прекращать боевые действия, как об этом писали иностранные СМИ, заявили в МИДе государства.

В ведомстве уточнили, что ряд иностранных изданий использовали «манипулятивные утверждения» относительно готовности Украины к территориальным уступкам за счет собственного суверенитета.

«Подчеркиваем неприемлемость таких уступок. Подобные утверждения воспринимаются <...> как признак слабости», — отметили в ведомстве. В МИДе подчеркнули, что единственным путем к восстановлению устойчивого мира для Украины была и остается «формула мира», предложенная президентом страны Владимиром Зеленским.

10 октября газета Corriere della Sera написала, что Украина готова прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности США и членство в Евросоюзе. В материале говорилось, что Зеленский был готов к таким условиям, а цель его турне по Европе — получение гарантий быстрого вступления в ЕС. Источники информации названы не были.

«Формула мира» Зеленского содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о вошедших в состав России в 2014 и 2022 годах Крыме, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Украина и западные страны не признали результаты референдумов, которые перед присоединением прошли в этих регионах. Москва исключает возможность переговоров на таких условиях и призывает Киев учесть «реалии на земле».

В июне 2024 года президент России Владимир Путин предложил свои условия для прекращения огня. Они практически противоположны позиции Киева: Украина должна вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти регионы и Крым российской территорией, отказаться от членства в НАТО и снять санкции. Зеленский счел эти предложения ультиматумом.

Позднее Путин исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Он называл «священным долгом» российской армии выдавить ВСУ с этой территории.