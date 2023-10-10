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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Репортеры сообщили о большом числе тел в общине Израиля близ сектора Газа

Reuters: в кибуце Кфар-Аза в Израиле обнаружено много тел после нападения ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Община Кфар-Аза находится менее чем в двух километрах от сектора Газа, в первый день войны туда проникли боевики ХАМАС. В этом районе нашли большое число тел, в том числе детей
Кибуц&nbsp;Кфар-Аза, Израиль
Кибуц Кфар-Аза, Израиль (Фото: Ilan Rosenberg / Reuters)

В приграничном кибуце (общине) Кфар-Аза в Израиле обнаружено большое число тел после нападения боевиков палестинской исламистской группировки ХАМАС, сообщает Reuters. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позволила журналистам различных изданий посетить кибуц.

Агентство отмечает, что там найдены как тела израильтян, так и боевиков ХАМАС. В кибуце сожжены дома и автомобили. Репортеры заявили, что в Кфар-Азе стоял «тяжелый запах тел». Reuters пишет, что в этом районе были убиты сотни израильтян.

Телеканал I24News, журналист которого также посетил кибуц, сообщил, что на территорию общины вторглись более 70 боевиков. Точное число жертв ЦАХАЛ пока не называет, тела вывозят. Телеканал сообщил, что было найдено около 40 трупов детей.

Кфар-Аза находится менее чем в трех километрах от границы с сектором Газа в южной части Израиля. На эту территорию силы ХАМАС смогли прорваться 7 октября, контроль над границей Израиль восстановил 9 октября.

Израиль также сообщал об обнаружении около 260 тел на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party, который проходил также вблизи границы с сектором Газа, в кибуце Реим. Часть присутствовавших на фестивале оказались в числе заложников, которых ХАМАС отвез в сектор Газа.

Мать одной из похищенных девушек, гражданки Германии и Израиля Шани Лук, сообщила, что ее дочь находится в тяжелом состоянии в больнице сектора Газа. Женщина попросила помощи у немецких властей.

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Участники фестиваля рассказали, что застали ракетную атаку на Израиль, потом на месте проведения мероприятия появились боевики и начали стрелять. Те, кто мог покинуть фестиваль на собственных машинах, делали это, но многие приехали на автобусах и не сумели самостоятельно покинуть этот район. Некоторые автомобили боевики смогли догнать и тоже обстреливали. Участники рассказали, что видели много убитых и раненых.

Тель-Авив сообщал о более чем 900 жертвах и свыше 2,4 тыс. раненых с начала конфликта. Со стороны сектора Газа, как утверждает Палестина, погибли около 800 граждан, более 4 тыс. пострадали.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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