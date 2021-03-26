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Посол Италии попросил по дружбе отменить ограничения на пармезан в России

Посол Италии Паскуале Терраччано призвал исправить «техническую ошибку», в результате которой пармезан оказался в списке молочных продуктов, на ввоз которых Россия ввела эмбарго. Этот сыр вызревает месяцами и не содержит лактозы
Фото: Stefano Rellandini / Reuters
Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Сыр пармезан попал в список продуктов, в отношении которых действует запрет на ввоз в Россию, по «технической ошибке» и ее нужно исправить, сказал в интервью Forbes посол Италии в России Паскуале Терраччано.

«Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — заявил итальянский посол.

Однако просьба исключить пармезан из списка не значит, что власти Италии просят отменить контрсанкции со стороны России. Они понимают, что эти ограничения «должны быть симметричным ответом на санкции», сказал Терраччано.

«Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения», — сказал посол. По его словам, вопрос об «ошибке» с эмбарго на пармезан уже начал изучать Роспотребнадзор.

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Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины Евросоюз и США ввели антироссийские санкции. Москва ответила продуктовым эмбарго, запретив поставку некоторых продуктов из этих стран. В список попали, в частности, фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, в том числе сырные деликатесы из Италии и Франции.

Изначально санкции были введены на год, но с тех пор неоднократно продлевались. Сам список пересматривался: в частности, из-под запрета на ввоз в Россию вывели сухопутных улиток, мальков форели, молодь устриц и мидий.

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Италия ранее уже просила Россию отменить эмбарго на пармезан. В 2019 году глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо назвал запрет несправедливым. «Производство пармезана — важный промышленный сегмент для Италии, к тому же этот сыр дарит счастье тем, кто его ест», — отмечал министр (цитата по ТАСС).

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
продуктовое эмбарго пармезан Италия
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