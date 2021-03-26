Посол Италии попросил по дружбе отменить ограничения на пармезан в России

Посол Италии Паскуале Терраччано призвал исправить «техническую ошибку», в результате которой пармезан оказался в списке молочных продуктов, на ввоз которых Россия ввела эмбарго. Этот сыр вызревает месяцами и не содержит лактозы

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Сыр пармезан попал в список продуктов, в отношении которых действует запрет на ввоз в Россию, по «технической ошибке» и ее нужно исправить, сказал в интервью Forbes посол Италии в России Паскуале Терраччано.

«Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», — заявил итальянский посол.

Однако просьба исключить пармезан из списка не значит, что власти Италии просят отменить контрсанкции со стороны России. Они понимают, что эти ограничения «должны быть симметричным ответом на санкции», сказал Терраччано.

«Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения», — сказал посол. По его словам, вопрос об «ошибке» с эмбарго на пармезан уже начал изучать Роспотребнадзор.