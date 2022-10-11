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Замглавы МИД заявил о провале попыток США создать антироссийскую коалицию

Рябков: США загнали себя в изоляцию и провалили попытку создать антироссийскую коалицию
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД РФ)

Отношения России и США находятся «в крайне плачевном состоянии», на уровне, сопоставимом с временами холодной войны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает «РИА Новости». По его словам, американская администрация «сама загнала себя в изоляцию от России», вводя новые санкции.

По словам замминистра, санкции Вашингтона не работают, поскольку они не смогли «разорвать в клочья» российскую экономику. Также, считает Рябков, Соединенные Штаты провалили попытки «сколотить международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов».

«Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой, или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та «не изменит поведение», — уверен дипломат.

8 октября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на фоне российской военной операции на Украине от США поступают противоречивые сигналы, сочетающие в себе «провокационную воинственность» и «сумбурные намеки» на диалог Москвы и Вашингтона. Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности к «дипломатии с Россией по Украине», она заявила, что действия Соединенных Штатов и союзников (например, поставки оружия Киеву и обучение украинских военных) «кардинально противоречат претендующей на миролюбие показной риторике».

По мнению Рябкова, страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, в частности, от «руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы «нанести поражение» России «на поле боя». Дипломат предупредил, что российская сторона вынуждена будет принять «адекватные контрмеры в том числе асимметричного характера».

Теги
Сергей Рябков МИД США Военная операция на Украине
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