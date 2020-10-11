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Выборы в США ,  
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«Талибан» выразил надежду на победу Трампа на выборах

В «Талибане» назвали Трампа «мудрым человеком» и понадеялись, что он положит конец присутствию США в Афганистане. В штабе президента поддержку террористической организации отвергли
Фото:Alex Brandon / AP
Фото: Alex Brandon / AP

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» заявила, что надеется на переизбрание действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

«Мы надеемся, что он победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане», — сказал он.

Другой представитель организации заявил телеканалу, что «Трамп может быть смешон для всего остального мира», однако для «Талибана» он «здравомыслящий и мудрый человек».

В организации также отметили, что новость о заражении Трампа коронавирусом вызвало беспокойство в ее рядах. «Когда мы услышали о том, что Трамп заразился COVID-19, мы забеспокоились о его здоровье, но, похоже, он идет на поправку», — отметил в беседе с телеканалом еще один из лидеров «Талибана».

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Официальный представитель штаба Трампа Тим Мерто заявил, что они «отвергают поддержку талибов». «Талибан должен знать, что Трамп всегда будет защищать американские интересы всеми необходимыми средствами», — отметил он.

На этой неделе Трамп заявил в Twitter, что «небольшое число смелых мужчин и женщин», оставшихся служить в Афганистане, должны вернуться домой к Рождеству, которое в США отмечают 25 декабря. Ранее США планировали оставить в Афганистане 4 тыс. военных, однако советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен 7 октября заявил, что их число к началу следующего года сократится до 2,5 тыс. человек.

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В конце февраля США и «Талибан» подписали мирное соглашение, положив конец 19-летней войне. Договор предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. Кроме того, членов «Талибана» должны исключить из санкционных списков Вашингтона и ООН. США также обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Взамен талибы не должны использовать афганскую территорию для нападений. Кабул также обязуется освободить 5 тыс. талибов в обмен на освобождение исламистами 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.

Автор
Виктория Полякова
«Талибан» Дональд Трамп выборы президента США
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