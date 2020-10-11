«Талибан» выразил надежду на победу Трампа на выборах

В «Талибане» назвали Трампа «мудрым человеком» и понадеялись, что он положит конец присутствию США в Афганистане. В штабе президента поддержку террористической организации отвергли

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Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» заявила, что надеется на переизбрание действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

«Мы надеемся, что он победит на выборах и положит конец американскому военному присутствию в Афганистане», — сказал он.

Другой представитель организации заявил телеканалу, что «Трамп может быть смешон для всего остального мира», однако для «Талибана» он «здравомыслящий и мудрый человек».

В организации также отметили, что новость о заражении Трампа коронавирусом вызвало беспокойство в ее рядах. «Когда мы услышали о том, что Трамп заразился COVID-19, мы забеспокоились о его здоровье, но, похоже, он идет на поправку», — отметил в беседе с телеканалом еще один из лидеров «Талибана».