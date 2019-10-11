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Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского
Белорусский лидер считает, что Зеленского и его команду необходимо поддержать. Ранее он называл украинского президента «настоящим и крепким» человеком, который заинтересован в том, чтобы поставить точку в конфликте в Донбассе

Страны СНГ должны поддержать президента Украины Владимира Зеленского и сделать все возможное для того, чтобы он остался у власти. Об этом на саммите стран содружества в туркменском Ашхабаде заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Говоря о новой власти на Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти на Украине», — сказал белорусский лидер.

В ходе прошедшей ранее на этой неделе международной конференции «Минский диалог» Лукашенко назвал Зеленского «человеком настоящим, крепким, патриотом своей страны, абсолютно нормальным, вменяемым политиком, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в наследство».

Отвечая на вопросы журналистов глава Белоруссии отметил, что потерять Зеленского сейчас ни в коем случае нельзя, поскольку его место займут люди, с которыми будет трудно вести диалог.

«Если мы потеряем пусть неопытного молодого этого Зеленского и эту власть на Украине, а это вполне может случиться, потому что очень велико сопротивление внутри Украины и извне, но если мы ее потеряем, то взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — заключил тогда Лукашенко.

Политика
Зеленский назвал украинцев и белорусов «ментально одинаковыми»

В начале октября в Житомире прошла встреча украинского и белорусского лидеров. Зеленский на ней назвал украинцев и белорусов «ментально одинаковыми» народами. На этой встрече главы государств обсудили множество вопросов по сотрудничеству. В частности, Лукашенко предложил Зеленскому совместно разрабатывать и строить ракеты.

Автор: Анна Трунина
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, СНГ, Украина, Владимир Зеленский
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